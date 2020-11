Taylor Swift reagerer på Twitter etter musikkatalogen hennes ble solgt. Foto: Isabel Infantes / PA Wire

Taylor Swifts musikkatalog – solgt igjen

– Dette er andre gang musikken min blir solgt uten at jeg er informert, sier Taylor Swift.

Den amerikanske sangeren Taylor Swift bekrefter at musikkmogulen Scooter Braun har solgt rettighetene til hennes seks første album.

– Som dere vet har jeg det siste året aktivt forsøkt å gjenvinne rettighetene til musikkatalogen min, skriver Swift på Twitter.

Det var nemlig i 2019 Scooter Braun kjøpte plateselskapet «Big Machine Records». Det var Taylors gamle plateselskap, før hun byttet til «Universal Music Group». Med salget av plateselskapet fulgte Taylors seks første album, det hun selv kaller «sin musikkarv».

Dette forhindret henne i å eie en stor del av sin egen musikkatalog.

Men nå skal Scooter Braun ha solgt rettighetene til musikkatalogen til et investeringsfond, skriver BBC.

Ifølge BBC skal avtalen være verdt mer enn 300 millioner dollar.

Og på Twitter sier Swift klart fra:

– Dette er andre gang musikken min blir solgt uten at jeg er informert.

I uttalelse skriver popstjernen at hun og hennes team har forsøkt å gå i dialog med Braun for å forhandle om katalogen.

Videre skriver hun at Brauns juridiske team ville at hun skulle undertegne en taushetserklæring om at hun aldri skulle si et ord om Scooter Braun igjen, med mindre det var positivt.

BBC har sendt en henvendelse til Braun, men han har ikke kommentert saken noe sted.

Til slutt skriver Swift på Twitter at hun har begynt å spille inn sine gamle hits på nytt for å selv kunne eie dem.

– Det er både spennende og kreativt og meningsfullt.

Publisert: 17.11.20 kl. 09:02