SMELL: Langt fra budsjettmål til resultat for Astrid S’ første langspiller. Den ligger imidlertid fortsatt på VG-listas øvre halvdel, 34 uker etter utgivelsen. Foto: Sara Abraham

Konsertkollaps ga platesmell

Flere store norske plateutgivelser har fått lide av mangel på turnévirksomhet. Salgsinntektene for Astrid Smeplass’ debutalbum sprakk med nesten en million i forhold til budsjett.

Av Thomas Talseth

Publisert: Nå nettopp

Torsdag ble det kjent at norsk musikk mistet store markedsandeler her hjemme i 2020.

Av plateselskapenes organisasjon IFPI forklares dette primært med at mengden utgitt musikk internasjonalt øker.

VG har sett på de innrapporterte resultatene til en håndfull albumutgivelser som i fjor mottok prosjektstøtte fra Norsk kulturråds Fond for lyd og bilde.

Alle disse har gått på en smell i forhold til budsjett i rapporteringsperioden – og de fleste oppgir at et så å si nedlagt konsertmarked er en viktig årsak.

Dette gjelder både fysisk platesalg ved konserter, og strømming i kjølvannet av oppmerksomheten livevirksomhet gir.

Astrid S’ debutalbum «Leave It Beautiful» rakte inn nesten en million mindre enn planlagt, ifølge plateselskapet Universals rapport.

Salgsinntektene var beregnet til 2,56 millioner, men ifølge rapporten endte de på 1,58 millioner. 1,5 millioner fra strømming og 80.000 fra salg av fysiske eksemplarer.

Et par av utgiftspostene er kraftig nedskalert fra budsjett til regnskap.

les også Plateåret 2020: Astrid S dyrest – regner med å tjene mest

Først og fremst utgifter til produsenthonorar, som var estimert til 960.000, nå oppført som 200.000. Utgifter til musikkvideo er redusert fra 600.000 til 282.000.

Platens PR og markedsføring ble derimot dyrere enn planlagt. En halv million var budsjettert, men det endte på 844.000.

Universal trekker frem i rapporten at avlyste turneer i Norge og internasjonalt har gitt utslag for prosjektet. Plateselskapets direktør Bjørn Rogstad ønsker ikke å kommentere tallene.

– Ubeleilig

Cezinando var midt i lanseringen av sitt fjerde album «Et godt stup i et grunt vann» da pandemien brøt ut i Norge.

Det ble ifølge IFPIs rapport fjorårets mest populære norske plate sluppet på norsk selskap. Utgitt 21. februar 2020, med et totalbudsjett på drøye 1,2 millioner.

SPELLEMANN-GROSSIST: Kristoffer Cezinando Karlsen fikk tre Spellemannpriser for 2020. Foto: Fabian Fjeldvik/NRK

Artistens management Little Big Sister leverte rapport for prosjektet tre måneder senere. Da viste regnskapet at salgsinntektene lå 214.000 kroner bak skjema, som var estimert til 808.000. Differansen ble ført opp som egeninnsats.

Cezinando rakk to konserter på Sentrum Scene i Oslo før resten av fjorårets turné gikk inn i historien som corona-kansellert.

«Det er rimelig å tro at salgstallene ville fått en ekstra boost om årets konserter kunne gått som planlagt», står det i rapporten.

– Det er klart det er ubeleilig med pandemi som hindrer omfattende promo- og turnéplaner, sier Silje Larsen Borgan, daglig leder i Little Big Sister. Hun ønsker ikke å kommentere tallene for albumet nærmere.

SJEF: Marte Thorsby leder den norske avdelingen av plateselskapenes internasjonale organisasjon, IFPI (International Federation of the Phonographic Industry). Foto: IFPI

IFPI-leder Marte Thorsby, organisasjonens «national group director», påpeker at heller ikke internasjonale artister har vært i Norge og stukket av med oppmerksomhet under pandemien.

Hun mener at nedgangen i norskandel for omsatt innspilt musikk ikke kan tillegges pandemisituasjonen alene, men anerkjenner at flere artister har konsertvirksomhet som en vesentlig del av lanseringsplanen.

– Det har nok gitt utslag på strømmingen at det har uteblitt eller nedskalert i 2020, sier Thorsby.

– Utfordrende

Maria Mena ga i oktober ut «They Never Leave Their Wives», en syv spors utgivelse lansert som første halvpart av et albumprosjekt.

4. april i år erklærte hun at hun utsetter andre halvdel av albumet. Mena meldte da at hun vil vente på muligheten til å spille materialet live kort tid etter utgivelse.

I rapporten fra Menas plateselskap Sony er ikke rene salgsinntekter oppgitt, men det står at de samlede inntektene for albumet kom på 300.000 og utgiftene på 610.000.

BÅDE OG: Begrenset suksess for Maria Menas siste album, men som hitmaker gjør hun det skarpt. Foto: Gisle Oddstad

Sonys A & R-director Jørgen Bratlie mener at Menas første album på fem år fikk «veldig fin respons»

– Et utfordrende år på mange måter, men for Maria har det gått over all forventning, sier Bratlie.

Mena har de siste månedene nytt stor suksess på siden av albumet, med to store coverhits fra «Hver gang vi møtes» og en VG-listetopp som gjestevokalist og medforfatter på «Den fineste Chevy’n» med Halva Priset.

Salgsarena opphørte

Rockveteranene i CC Cowboys kalkulerte med 275.000 i inntekt på albumet de slapp i fjor høst, «Elsket for alltid».

I rapporten oppgir deres plateselskap Drabant å ha solgt for knapt halvparten, 129.000 kroner.

– Årsaken er i all hovedsak at platesalg på konserter forsvant, på grunn av avlyste konserter, sier Terje Pedersen i Drabant.

For å få platens budsjett på en halv million til å gå opp, har bandet og/eller apparatet rundt bidratt med 157.000 av egen lomme.

MANGE AVLYSNINGER: CC Cowboys, her med vokalist Magnus Grønneberg i front, skulle egentlig spilt rundt 60 konserter i 2020. Foto: Jon Olav Nesvold/NTB

Odd Nordstoga hadde beregnet 300.000 i inntekt på albumet «Fatig ferdamann». Ifølge rapporten fra plateselskapet Universal ble det tjent inn ganske så eksakt. Imidlertid ble innspillingen mye dyrere enn budsjettert; de planlagte 400.000 vokste til 844.000.

Det vises til stor konsertvirksomhet, men samtidig til svært begrenset antall publikummere.

«Det vil ta tid før prosjektet vil gå i pluss», står det i rapporten.

I MINUS: Odd Nordstoga fikk ikke ønsket fart på sitt siste album. Her under forberedelser til digitalt overført konsert i mars 2020. Foto: Heiko Junge

Yngve Næss, som jobber med lokalt repertoar i Universal, mener at regnskapet for Nordstoga-platen kunne sett annerledes ut om artisten hadde spilt for fulle hus landet rundt.

– Aktivitet på livesiden bidrar jo veldig ofte til at katalogen, også det nyeste i den, får et løft.