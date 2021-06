SLIPPER ANKESAK: Bergensrapperen Kamelen, som egentlig heter Marcus Kabelo Møll Mosele . Foto: Hallgeir Vågenes

Kamelen slipper ny rettsbehandling for vannscooter-sak

Statsadvokaten anker ikke saken til lagmannsretten, etter aktors anbefaling.

Av Thomas Talseth

Publisert: Nå nettopp

Det opplyser påtaleansvarlig i Vest politidistrikt, politiadvokat Marcus Østgård Monsen, til VG.

Den mye omtalte rapperen Marcus Kabelo Møll Mosele (28), bedre kjent under artistnavnet Kamelen, ble sammen med to andre menn frifunnet i Hordaland tingrett 31. mai.

– Fint og helt naturlig, sier Kamelen om Statsadvokatens avgjørelse.

– De tok jo ut en tiltalte mot meg som ikke stod i kontekst med hendelsen, mener artisten.

Han og de to andre var tiltalt for «ved vold, trusler, skadeverk eller annen rettsstridig adferd å ha påvirket en offentlig tjenesteperson til å foreta eller unnlate å foreta en tjenestehandling eller hindret en slik handling, eller søkt å oppnå dette, eller gjengjeldt en tjenestehandling eller medvirket til dette».

Episoden fant sted i august 2020. Da skal Mosele og de to andre ha kjørt vannscootere tett opptil og i sirkel rundt den militære vaktbåten Sigbjørn ved Haakonsvern Orlogsstasjon, som er Sjøforsvarets hovedbase i Bergen.

Kjøringen skal ha medført at det ble sprutet vann på to menige som var ombord i Sigbjørn.

Tvil om forståelse

«På bakgrunn av deres kjøreadferd ble mannskapet på vaktbåten hindret i sitt arbeid, blant annet med å sikre ankomstveien til Haakonsvern Orlogsstasjon», het det i tiltalen.

Hendelsen skal ha pågått i over 20 minutter, og det ble fremlagt videobevis i retten. Tingretten fant det bevist at kjøringen og vannsprutingen fant sted.

Kamelen sier at han ser på vannscooter-episoden som en «fillesak».

– Ikke noe spesielt å juble over, jeg mente saken skulle gå denne veien og det gjorde den.

Retten fant det usikkert om de tiltalte var klare over at de hadde med militært personell og dermed offentlige tjenestepersoner å gjøre.

Det var lite ved merking av både båt og personell som skulle tilsi dette, ifølge tingrettsdommen. De tiltalte gikk følgelig fri.

– Retten har lagt til grunn at tiltalte ikke forstod at dette var militært personell i aktiv tjeneste, sier politiadvokat Monsen.

– Det har ikke tilkommet saken nye opplysninger, forteller Monsen. Han sier at Statsadvokaten i Hordaland på hans anbefaling har valgt å ikke ta saken videre til Gulating lagmannsrett.

Flere frifinnelser

Kamelen kan med dette notere seg nok en juridisk seier.

Den nå rettskraftige tingrettsdommen kommer i tillegg til nylige frifinnelser for medvirkning til ran og trusler sommeren 2020, og for forulemping av offentlig tjenestemann under en mye omtalt kaos-konsert i Kristiansand desember 2018.

I sistnevnte sak ble han først dømt i Kristiansand tingrett, men i vår frikjent i Agder lagmannsrett.