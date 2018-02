FORNØYD: Tom Hugo sier at hans viktigste misjon i livet, er å gjøre andre glad via musikken. Foto: Kristiansen,Tore

Melodi Grand Prix-klare Tom Hugo: Fikk råd om å skjule legningen

MUSIKK 2018-02-01T06:43:02Z

Tom Hugo Hermansen (38) fortrengte legningen sin i mange år. Lørdag går han stolt på scenen under Gay Galla i Oslo for å fremføre MGP-låten første gang live.

– Er det noe jeg brenner for i dag, så er det å være synlig som den jeg er, sier kristiansandsmannen.

Tom Hugo visste allerede i tenårene at han hadde følelser for gutter, men hadde likevel jentekjærester.

– Når jeg var sammen med jenter, var det ikke sånn at jeg tenkte «Huff, dette er ille». Jeg er nok tilbøyelig til å være i begge leire, men den homofile delen av meg er vesentlig større enn den heterofile. Så jeg brukte mye tid på fortrenging, og det har ødelagt veldig mye for meg, sier 38-åringen til VG.

Heller ikke da han forsøkte seg i Melodi Grand Prix første gang i 2013, fikk Tom Hugo snakket åpent om hvor deilig det var å være ute av «skapet». Da hadde det gått noen år siden Tom Hugo hadde innviet familie og venner i hemmeligheten.

– Problemet var at ingen journalister spurte meg om legningen. Frem til da hadde jeg ikke stått åpent frem for offentligheten. Nå var jeg så klar for å fortelle, men så ble det aldri et tema, smiler Tom Hugo.

Sånn er det ikke nå. Tom Hugo skal med låten «I like I Like I Like» kjempe mot ni andre om å få representere Norge i Eurovision Song Contest i Lisboa i mai, og nå skal alle vite hvem han er. Førstkommende lørdag står Gay Gala på Chateau Neuf på agendaen.

– Det er så viktig å feire og være synlig, og et slikt arrangement er positivt. Jeg gleder meg veldig til å fremføre MGP-låten min.

Vendepunktet for Tom Hugo kom i 2007. Da var han 27 år og hadde nettopp avsluttet et fem år langt forhold til en kvinne. Samtidig hadde han satt punktum for samarbeid med ulike pop- og rockband.

– Jeg følte meg ikke komfortabel i eget skinn og egen by, så jeg flyttet til Hamburg. En management-avtale og publishing-kontrakt med Universal i Tyskland gjorde det mulig å etablere seg der. Jeg levde av å underholde på eventer og puber og skrive låter for andre, forteller Tom Hugo, som i alle årene siden har pendlet mellom Tyskland og Kristiansand.

Det var under et besøk hjemme i Norge i 2008 at han møtte mannen i sitt liv, forloveden Alexander Nyborg Olsson (32). Tom Hugo hadde på den tiden så vidt betrodd sine nærmeste kamerater at han foretrakk gutter fremfor jenter, men nå var det ingen vei tilbake.

– Alle bitene falt på plass da jeg møtte Alex. Barrierene jeg selv hadde satt opp, falt. Alex og jeg flyttet sammen, men etter syv år i Olso solgte vi leiligheten og flyttet sammen til Berlin.

Tom Hugo har de siste årene skrevet flere låter som japanske og koreanske artister har toppet listene med i sine hjemland. Men hadde han lyttet til råd han fikk fra to bransjemenn i Tyskland og Norge for åtte år siden, ville han fortsatt skjult legningen for offentligheten.

– Jeg fikk høre at hvis jeg ville ha karriere, måtte jeg holde dette for meg selv. Nordmannens reaksjon da jeg fortalte at jeg var homofil, var «Huff, der røk sjansen din for å bli popstjerne». Det gjorde meg usikker, for jeg ville jo gjøre alle til lags. Samtidig ville jeg ikke lyve, sier Tom Hugo.

Særlig var det vanskelig å forholde seg til media. Under en konsert i Tyskland fikk Tom Hugo spørsmål om hva han syntes om tyske jenter.

– Jeg svarte ikke ærlig, og resten av opptredenen gikk kjempedårlig. Da følte jeg at jeg skuffet både arrangørene og meg selv.

I dag forstår ikke MGP-artisten hvorfor han ikke sto frem tidligere.

– Tenk, så dumt! Vennene mine er veldig glad for at jeg traff Alex, fordi jeg er så mye hyggeligere nå. Sånn blir det når man ikke går med en stein i skoen lenger.

Tom Hugo hadde selv fordommer mot det han så på som «typisk homo».

– Homofile er liksom flinke på interiør og mote, men jeg er fargeblind og finner ikke de riktige klærne. Mange kjemper mot å være på en spesiell måte, men jeg er opptatt av at man skal være stolt av den man er, uansett om man er flamboyant, full av følelser eller en typisk manne-mann. Det finnes et mangfold og et spekter også blant homofile.

I dag ønsker han å være et forbilde for andre homofile, noe han selv savnet da han var ung.

– Særlig for dem som bor utenfor byer og tilhører religiøse miljøer, kan det virke skummelt å stå frem. Selv ble jeg ekstremt fan av «Skam». Historien til Isak rørte meg, for jeg kjente meg så godt igjen.

Tom Hugo er takknemlig for støtten fra familien.

– Bestemor sa at «Hvis Gud har skapt deg sånn, så er det en mening med det», smiler 38-åringen, som selv om han kommer fra bibelbeltet, ikke har noen religiøs forankring.

Nå håper han at «underdog»-stempelet skal være til hans fordel i Melodi Grand Prix.

– Jeg har aldri vært i Lisboa, men jeg skal til Eurovision-finalen uansett. Får jeg ikke representere Norge, drar jeg som turist, ler han.

