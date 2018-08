DØD: Aretha Franklin er kledd i rødt, der hun ligger i den forgylte kisten. Foto: REUTERS

Her hviler Aretha Franklin i åpen kiste

I dagene før begravelsen skal venner og fans få ta et nært farvel med souldronningen.

Aretha Franklin, som døde 16. august , ligger i en gullbelagt kiste i Charles H. Wright Museum of African American History i hjembyen Detroit.

Den verdensberømte artisten er iført rød kjole og røde, høyhælte sko – en fargerik sorti i stil med Franklins liv. Rundt kisten er det enorme oppsatser med roser i ulike farger.

«Aretha Franklin, The Queen of Soul», står det inskriptert på kisten, ifølge People .

Venner i sorg : – Den største vokalisten jeg har kjent

Den åpne kisten ble plassert i lokalet tirsdag. Hundrevis skal ha møtt opp de første timene. I to døgn skal alle som vil, få ta avskjed med superstjernen.

Kisten ble fraktet i en hvit 1940-Cadillac Lasalle. Den ærverdige bilen har tidligere kjørt Franklins far til hans siste hvilested. Også Rosa Parks kiste ble fraktet i denne bilen, skriver Detroit Free Press .

Stjernesepekket

Begravelsen finner sted i Greater Grace Temple i Detroit fredag ettermiddag norsk tid. Ariana Grande, Stevie Wonder, Jennifer Hudson, fantasia, faith Hill og Chaka Khan er blant de mange stjernevennene som skal bidra musikalsk under seremonien, melder Fox News .

Franklin ble 76 år. Superstjernen har slitt med skrantende helse etter at hun fikk kreftdiagnosen i 2010, og i fjor bestemte hun å legge karrieren på hylla . Da hadde hun rukket å lansere album nummer 42 og legge en 60 år lang merittliste bak seg.

Hele 18 Grammy-trofeer er hun belønnet med opp gjennom årene. Franklin var også den aller første kvinnen som ble innlemmet i Rock Hall of Fame – i 1987. I 2008 kåret bladet Rolling Stone henne til «The greatest singer of the rock era».

Franklin, som har to ekteskap bak seg og er mor til fire, har vært i musikkbransjen siden hun var 14 år. Blant de største hitlåtene er «Respect», «Natural Woman», «Chain Of Fools» og «Until You Come Back To Me» og «I Knew You Were Waiting». Franklins siste sceneopptreden var i Philadelphias Mann Center i august i fjor.