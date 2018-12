MILLIARD-MANNEN: Alan Walker fortsetter sin eventyrlige musikk-suksess på digitale flater. Foto: Patrick da Silva Sæther

Alan Walker bryter ny barriere

2018-12-19

Tirsdag ble Alan Walker den første nordiske artisten til å nå 20 millioner abonnenter på sin YouTube-kanal.

19.12.18

Det er kun 19 artister som har en større fanskare på YouTube.

– Jeg vil benytte sjansen til å sende en stor takk til mitt fellesskap av «Walkers». Dette kunne ikke ha blitt gjort uten dere, uttaler Alan Walker i en pressemelding.

På sin personlige YouTube-kanal har Walker lagt ut ti videoer med et seertall i skrivende stund på hele 4, 57 milliarder ganger. Den mest sette er «Faded», som er sett 2, 1 milliarder ganger og er akkurat nå den 25. mest sette videoen på videokanalen.

– Det er så givende å ha denne nære kontakten med mine fans og følgere på YouTube, ettersom de gir meg øyeblikkelig kjærlighet og tilbakemeldinger gjennom kommentarer, likes og delinger, sier Walker i pressemeldingen.

«Faded» har også en helt ok historikk på Spotify, der låten i skrivende stund har 928 millioner avspillinger og altså nærmer seg milliarden med sikre skritt også der. For drøyt to år siden var han også den første norske artisten som passerte en halv milliard avspillinger på strømmetjenesten.

Før helgen kom Walker med en samling av sine første knappe fire år som artist i albumformat. «Different World» ble likevel noe lunkent mottatt av kritikerne, blant annet med terningkast tre i VG.