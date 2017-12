Kurt Nilsen dominerer listen over de mest spilte julesangene

1. Kurt Nilsen & KORK - «Himmel På Jord»

2. Mariah Carey - «All I Want for Christmas is You»

3. Maria Mena - «Home for Christmas»

4. WHAM! - «Last Christmas»

5. Chris Rea - «Driving Home for Christmas»

6. Kurt Nilsen & KORK - «Stjernesludd»

7. Kurt Nilsen & KORK - «Gje meg handa di venn»

8. Michael Bublé - «It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas»

9. Justin Bieber - «Mistletoe»

10. Staysman & Lazz - «Se så glad nissen er»

11. Oslo Gospel Choir - «En stjerne skinner i natt»

12. Marcus & Martinus - «Alt jeg ønsker meg»

13. Kurt Nilsen & KORK - «Nå tennes tusen julelys»

14. Ingebjørg Bratland & Ina Svenningdal - «Jul i Svingen»

15. Coldpay - «Christmas Lights»

16. Kurt Nilsen & KORK - «Let it Snow, Let it Snow, Let it Snow»

17. Ariana Grande - «Santa Tell Me»

18. Kurt Nilsen & KORK - «Christmas Song»

19. Andy Williams - «It’s the Most Wonderful Time of the Year»

20. Kurt Nilsen & KORK - «When You Wish Upon a Star»

Kilde: IFPI Norge