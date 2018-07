BLIR MAMMA: Cardi B, her på scenen i Las Vegas i april. Foto: Eric Jamison / AP

Cardi B i full krig med eks-manager

Publisert: 06.07.18 11:44

MUSIKK 2018-07-06T09:44:52Z

Den høygravide rapperen (25) hevder at manageren forsøkte å stikke kjepper i hjulene for romansen mellom henne og norgesaktuelle Offset (26).

Konflikten mellom amerikanske Cardi B og agenten Klenord «Shaft» Raphael, tilspisser seg. Rapperen har nå levert inn motsøskmål etter at Shaft i april i år saksøkte sin tidligere klient, fordi han mener hun har snytt ham for store summer.

Shaft hevder at det var han som gjorde 25-åringen til stjerne, og ser derfor ikke med blide øyne på at hun har brutt samarbeidet. Mens Shafts søksmål lød på om lag 80 millioner kroner, krever Cardi B 120 millioner av Shaft fordi han angivelig skal ha fått henen til å signere en urimelig kontrakt, skriver TMZ , Variety og en rekke andre amerikanske medier .

I søksmålet fra Cardi B hevdes det at manageren, som er i 40-årene, ikke bare sikret seg mer penger enn han hadde krav på. Hun påstår også at han prøvde å kontrollere hennes privatliv, og at han forsøkte å komme mellom henne og kjæresten Offset – medlem av rapgruppa Migos.

I artistens motsøksmål hevdes det at Shaft prøvde å fortelle sin klient hvem hun kunne date og ikke.

Cardi B skulle etter planen ha opptrådt på Palmesus-festivalen i Kristiansand i helgen, men måtte melde avbud da det ble klart at opptredenen kolliderte med fødselstermin.

25-åringen venter sitt første barn med Offset, som sammen med bandkollegene i Migos går på scenen under Palmesus i kveld - til tross for at han kan bli pappa når som helst. Kjæresten har nemlig termin i morgen, lørdag.

Den fødeklare sangeren, som opprinnelig heter Belcalis Marlenis Almanzar, skrev seg forøvrig inn i musikkhistorien denne uken som første kvinnelige rapper med to sanger på toppen av amerikanske Billboard Hot 100-lista. Hitlåten «Bodak Yellow» figurerte i tre uker på førsteplassen i fjor høst. Nå har også nye «I Like It» plassert seg der.