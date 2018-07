STILIG: Drake er både frekk, personlig men mest luksusstilig på sitt altfor lange dobbeltalbum. Her fra NBA Awards i fjor. Foto: Evan Agostini / TT NYHETSBYRÅN

Musikkanmeldelse: Drake – «Scorpion: Mye av alt

Publisert: 01.07.18 09:06

Tidvis spektakulært, tidvis bare spekk.

Om man er interessert i den slags, er Aubrey Drake Graham født andre dag i skorpionens tegn. Skorpioner har ifølge horoskopet et stort ego og lett for overdrive. Mannen er ofte en streng far.

Så da er det kanskje ikke så rart at candierens femte album er det som i gamle dager het dobbeltalbum. I dag heter det vel også det, men effekten er egentlig bare at det er sykt mange sanger.

Hele 25 låter har 31-åringen spredd utover her.

Hvorvidt du mener at det høres utmattende eller så vidt nok ut vil si det meste om hvordan du kommer til å forholde deg til «Scorpion» i sommer.

Kanye West, som man skulle tro var ganske selvopptatt, klarte å gjennomføre «Ye» på syv låter og knappe 25 minutter. Drakes sommerkassett 2018 runder 90 minutter før den er ferdig.

Men det er også mye godt personlig her.

For eksempel når han bekrefter den ganske tragiske historien rundt sin halvt år gamle sønn.

En sak som Pusha-T fyrte i gang ryktestormen rundt i mai på Mariah Carey-samplende «Emotionless». Eller hyllesten til moren på «Sandra’s Rose». Eller Jay-Z som trekker sammenhenger med det nylige drapet på XXXTentacion i «Talk Up».

«Emotionless» avslutter for øvrig en sterk og fire låter lang åpningsrekke på a-siden. Den som enkelte har døpt rappe-siden. Mens side B skal være, eh, syngesiden. Sånn at alle skal få nok av sin favoritt-Drake.

I praksis er den største forskjellen at førstedelen prøver å nøste opp i beefs og annet uavklart Drake har med andre rappere. Mens den andre delen, den tristere og mer nedpå delen, handler nesten utelukkende om dametrøbbel.

Del A er altså nærmere «If You’re Reading This It’s Too Late» (2015) og B-siden er mer «Take Care».

Det er også der vi finner det mest kuriøse «samarbeidet» på albumet.

En tidligere ukjent Michael Jackson-låt brukes som utgangspunkt for «Don’t Matter to Me».

Det kunne endt opp som katastrofal spøkelsessang, men det fungerer som det uvanlige vokale luksusproduktet det er ment å være. Samlet på en litt i overkant omfattende låtsamling, som man selvsagt kan lage sin egen nedskalert spillelisteversjon av, og slik justere terningen opp både ett og to knepp.

Litt slik Spotify på lanseringsdagen av «Scorpion» gikk inn i et unikt la-oss-tilbe-Drake-modus og byttet ut samtlige spillelisteikoner med bilder av Drake.

Sånn at det ikke skulle være tvil om at dette er en av vår tids største og mest kompetente historiefortellere og artister.

Neste steg: Bli hakket mer selvkritisk.

BESTE LÅT: «Emotionless»