John Legend kan bli historisk

Publisert: 15.07.18 09:49

Om artisten drar i land Emmy-nominasjonen han mottok torsdag, entrer han en eksklusiv klubb i amerikansk underholdningsindustri.

Medlemsskap krever fire utmerkelser - en pris i samtlige av den amerikanske underholdningsindustriens største prisutdelinger: Emmy, Grammy, Oscar og Tony. Populært forkortet til «EGOT».

John Legend (39) ble torsdag nominert til en Emmy for rollen i «Jesus Christ Superstar», i kategorien «hovedrolle i en avgrenset serie eller film».

Vinner han den, kan Legend fullføre reisen mot EGOT-utmerkelsen, som han påbegynte i 2006 da han vant sin første Grammy . Til dags dato har Legend hanket inn hele 10 Grammy-priser.

I 2015 vant han en Oscar for beste originale låt, med «Glory» i filmen «Selma», før han i 2017 gikk fra Tony-utdelingen med en pris som medansvarlig produsent for Broadway-skuespillet «Jitney».

– En av mine favoritter

I en uttalelse torsdag uttrykte Legend stor takknemlighet for muligheten til å være del av musikalen som samlet mottok 13 Emmy-nominasjoner torsdag, skriver CNN .

– Å være del av «Jesus Christ Superstar» har vært en av mine favorittopplevelser i karrieren så langt. Et vidunderlig show, og et vidunderlig lag, sier Legend, som besøkte Norge to ganger i fjor høst, deriblant Nobelkonserten.

Både Legend og kona Chrissy Teigen (32) delte nyheten om nominasjonen på Twitter torsdag.

Flere kandidater

Legend er riktignok ikke den eneste som potensielt entrer EGOT-klubbens celebre rekker. Også komponistene Andrew Lloyd Webber og Tim Rice, som sammen står bak musikken til «Jesus Christ Superstar», mangler i følge The Hollywood Reporter bare en Emmy hver i samlingen.

Fra før av har stjerner som Whoopi Goldberg, Audrey Hepburn og Richard Rodgers vunnet sin EGOT, melder Fox News .

Årets Emmy-utdeling finner sted i Microsoft Theater i Los Angeles 17. september.

«Greys Anatomy»-stjernen Sandra Oh er historisk allerede før prisutdelingen, da hun er første kvinne av asiatisk opphav som nomineres til prisen for beste kvinnelige hovedrolle i en dramaserie. Nominasjonen er for rollen i BBC-serien «Killing Eve», melder The New York Times .