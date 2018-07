FORELØPIG SIST UT: Sigrid Raabe opptrådte på det som foreløpig er den siste Nobelkonserten i desember i fjor. Årets Nobelkonsert er avlyst. Foto: Hallgeir Vågenes

Nobelkonsert-produsent med blodrøde tall

Publisert: 19.07.18 01:02

MUSIKK 2018-07-18T23:02:11Z

Gikk fra overskudd på 7,2 millioner i 2016 til 8, 8 millioner på minussiden i fjor.

I en årrekke var Warner Bros. International Television Production Norge - tidligere Eyeworks Dinamo - en stødig produsentleverandør av den årlige Nobelkonserten. Men etter at de trakk seg ut i 2016, har selskapets økonomiske pil pekt rett nedover.

Administrerende direktør Odd Arvid Strømstad avviser likevel at produksjonsfraværet av Nobelkonserten har hatt innvirkning på fjorårets labre resultat, der omsetningen sank med over 30 prosent.

– Bortfallet av Nobelkonserten har liten betydning, i og med at vi ikke har budsjettert med inntekter her i hverken 2017 eller 2018, sier Strømstad til VG.

– Nedgangen skyldes at vi hadde en stabil, stor kunde gjennom flere år. Da denne avtalen gikk ut, medførte det at rundt halvparten av omsetningen ble borte. Vi hadde håp om at det skulle bli noe enklere å erstatte dette enn det viste seg å bli. Markedet er blitt tøffere, og vi har samtidig ikke klart å selge inn nok nye ideer til å kompensere for bortfallet, sier Strømstad og legger til at det i tv-bransjen hovedsaklig er få, men store prosjekter, og at bortfall av disse får store konsekvenser.

Odd Arvid Strømstad bekrefter overfor Kampanje at det er Norsk Tipping som er den store kunden som selskapet mistet for to år siden. Han presiserer imidlertid at likviditeten i selskapet fremdeles er god, tross det dårlige årsresultatet.

Likevel står det i årsberetningen av «selskapet har hatt noe større utfordringer» også så langt i 2018, og at de har fått innvilget likviditetslån ved behov fra morselskapet, svenskregistrerte Eyeworks Scandinavia AB, i en størrelsesorden på 20 millioner kroner.

Sist uke ble det kjent at årets Nobelkonsert er avlyst . Hovedårsaken er bortfallet av den internasjonale sponsoravtalen med Cisco i 2013, som har ført til dramatisk endrede rammebetingelser for konserten.

Likevel jobber Warner Bros International Television Production Norge videre med planer om en oppdatert Nobelkonsert, fremdeles i samarbeid med Nobelinstituttet og Gyro, opplyser Odd Arvid Strømstad.

– Vi jobber videre med å fornye konseptet og samtidig sikre en internasjonal sponsor. Vi har manglet det de siste årene, og det har hatt negative konsekvenser for finansieringen, dette til tross for at vi har solide og lojale norske partnere, forteller Strømstad.

Gyro-gruppen, som blant annet eies av en rekke kjendisinvestorer som Petter Sandberg, Ivar Dyrhaug, Frank Varner og Christian Ringnes via selskapet Trikkestallen, kan se tilbake på et langt lysere regnskapsår.

I 2017 hadde Gyro Holding et positivt resultat på 15,7 millioner kroner, en firedobling fra året før.