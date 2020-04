DØD: Adam Schlesinger, her under fjorårets Emmy-utdeling i Los Angeles, der han vant pris. Foto: Monica Almeida / Reuters

Fountains of Wayne-stjernen Adam Schlesinger død av corona

Adam Schlesinger, også kjent for musikken til TV-showet «Crazy Ex-Girlfriend», ble 52 år.

En rekke amerikanske medier, deriblant AP og ABC News, melder at musikeren døde på et sykehus onsdag etter flere dager på respirator.

Musikerens advokat Josh Grier bekrefter at Schlesinger døde av coronaviruset, men det er ikke kjent hvordan 52-åringen ble smittet.

Schlesinger, som har vunnet både Grammy- og Emmy-statuetter, var bassist og sanger i rockebandet Fountains of Wayne, som han selv grunnla i 1995. Det var også han som skrev bandets hitlåt «Stacy’s Mom».

52-åringen har siden skrevet musikk for en rekke TV-serier, deriblant nevnte «Crazy Ex-Girlfriend», som han ble belønnet med Emmy for så sent som i fjor.

Schlesinger ble også nominert til Oscar og Golden Globe for tittellåten til filmen «That Thing You Do» i 1997..

Schlesinger, som ble skilt i 2013, etterlater seg to døtre.

Publisert: 02.04.20 kl. 09:37

