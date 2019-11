DEBATTERER VIDERE: Silje Nergaard er den foreløpig siste artist som kommer med kritikk mot musikkutvalget på NRKP1. Foto: Trond Solberg

Silje Nergaard (53): - Hva vil egentlig NRK P1?

Jazz-esset Silje Nergaard overtar nå stafettpinnen fra Bjørn Eidsvåg i sistnevntes kritikk mot musikkvalget på NRKP1. - P1 høres nå ut som en hvilken som helst kommersiell radiokanal, mener hun.

Det er på sin egen Facebook-side at Silje Nergaard nå også tar et oppgjør med musikkutvalget på landets største radiokanal, NRKP1. Debatten ble startet med et debattinnlegg i VG fra Bjørn Eidsvåg for tre uker siden.

– Er jeg for dårlig eller for gammel, NRK P1? var spørsmålet som vår folkekjære artist stilte i VG-kronikken der han kritiserte Norges største radiokanal for å utelate artister over 50 år.

Nå får han sin fulle støtte fra Silje Nergaard.

– Nå er jeg forvirret, skriver Nergaard på Facebook.

– P1 lager radio for voksne lyttere, men det meste av musikken er rettet mot unge. Dette lager en merkelig helhet, og med fare for å høres litt sytete ut - nå høres P1 ut som en hvilken som helst kommersiell radiokanal. Jeg sliter med å høre på kanalen. Hva vil egentlig P1 med dette?

I kommentarfeltet blir hun backet opp av folkekjære artister som Elisabeth «Bettan» Andreassen (61) og Henning Kvitnes (61).

– Kan ikke være mer enig! kommenterer Bettan.

– Og - vi må få lov til å si ifra uten at det blir kalt for syting. Alle andre yrkesgrupper har denne retten, supplerer Kvitnes.

Silje Nergaard presiserer at hun skriver innlegget sitt ikke bare som artist, men også som P1-lytter.

– Jeg skriver dette innlegget vel så mye på vegne av lytteren. Jeg har selv vært P1-lytter i alle år. Gode radioprogram ispedd variert musikk, både kommersiell og mindre kommersiell, har vært del av hverdagen i stua, skriver hun og legger til avslutningsvis:

– Jeg savner P1. Den har i alle år vært en befriende motspiller til de andre kommersielle radiokanalene. Vår største nasjonale statskanal bør fortsette å ta tempen på norsk musikkliv, skriver Silje Nergaard.

Musikksjef Atle Bredal i NRK P1 har svart på kritikken fra Nergaard gjennom epost:

– Vi i musikkredaksjonen velger og spiller musikk for å gi våre lyttere en bred og god miks. Vi jobber spesielt for å gjøre norsk musikk kjent, og vi spiller over 50 prosent norsk musikk hver dag, både helt ny og også eldre slagere, skriver Bredal.

– Det er en viktig del av jobben å være med på å løfte ny norsk musikk og nye stemmer. Men vi gjør selvsagt vurderinger og redaksjonelle valg, og musikken vi spiller skal passe helheten i kanalen.

FEST: Bjørn Eidsvåg på Aschehougs hagefest tidligere i sommer. Foto: Mattis Sandblad / VG

Nergaard ble inspirert til å skrive innlegget etter at nettopp Bjørn Eidsvåg nok en gang har sendt et stikk til NRKP1 via et innlegg på sin Facebook-side torsdag. Der gjentar han frustrasjonen over ikke å få et klart svar fra P1 på hvorfor ikke «Alt eg ser», Eidsvågs duett med Sigvart Dagsland (56), blir listet på P1.

– Vi fikk ikke noe annet svar fra P1 enn at vi ikke ble listet. Jeg forhørte meg med folk som arbeider med markedsføring av musikk om dette var vanlig politikk. Da fikk jeg vite at P3 og P13 var gode samtalepartnere for bransjen om låters listepotensial, men P1 var vanskelig å få i tale. I tillegg fikk jeg høre at man vanligvis ikke ble listet i P1 dersom man var over 50 år, skriver Eidsvåg som kun fant én spillelistet norsk artist i hele 2019 på P1s lister; deLillos.

– Da visste jeg at Raga Rockers, Åge Aleksandersen, Jonas Fjeld, Sissel Kyrkjebø, Kari Bremnes, Lars Bremnes, Benny Borg, Di Derre, Jahn Teigen og Vamp, har alle gitt ut nye låter i 2019, men ingen av dem er listet, sier Eidsvåg som ønsker mer debatt om saken.

– Jeg ønsker en debatt om NRK P1s musikkpolitikk. Det er Norges største radiokanal og således for viktig til ikke å bli sett i kortene, mener Bjørn Eidsvåg.

Publisert: 08.11.19 kl. 21:03







