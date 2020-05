PÅ SCENEN: Brian May i Oslo Spektrum2018. Foto: Krister Sørbø

Queen-gitarist Brian May forteller om hjerteinfarkt: – Veldig nær døden

– Jeg er mye bedre nå, men det har vært forferdelig, sier artisten.

Oppdatert nå nettopp

Den 72 år gamle rocklegenden har slitt med helsen i senere tid.

På Instagram forteller han nå at han har føyd seg inn i rekken av folk som har hatt hjerteinfarkt.

I videoen han har lagt ut der sier han at det var et lite hjerteinfarkt, og at det ikke skal ha påført ham skade.

May forteller at hjerteproblemene ble oppdaget i forbindelse med sjekk av ryggplager han har hatt i det siste.

Ifølge ham viste det seg at tre pulsårer til hjertet hans alle stod i fare for å blokkere blodtilførselen. Problemet ble løst ved å sette inn stenter, og May er nå helt over seg over hvor lite inngrepet har påvirket ham.

– Det var som om ingenting hadde skjedd, jeg kjenner ingenting. Det er fantastisk, og jeg er så takknemlig for legene som hjalp meg, sier han.

Sjokk

72-åringen forteller videre at nyheten om infarktet han hadde hatt kom som et sjokk, fordi han mente å være en sunn type. May sier at det eneste han kjente til infarktet var tre kvarters tid med brystsmerter.

– Jeg var veldig heldig som ble hastebehandlet, sier May.

– Jeg var faktisk veldig nær døden på grunn av dette, forteller gitaristen, som oppfordrer alle over 60 til å sjekke hjertet sitt.

Han viser til at han alltid var litt bekymret over at Queens 1974-album «Sheer Heart Attack» hadde en tittel som kunne oppfattes lett støtende for folk som har hatt herteinfarkt.

«Jeg er faktisk ganske lettet nå som jeg er med i klubben – og finner det ikke støtende i det hele tatt!», skriver gitaristen.

Publisert: 25.05.20 kl. 11:26 Oppdatert: 25.05.20 kl. 12:00

Les også

Mer om Queen