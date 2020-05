PÅ SCENEN: Brian May i Oslo Spektrum2018. Foto: Krister Sørbø

Queen-gitarist Brian May forteller om hjerteinfarkt

Artisten har en teori om gitarspilling som medvirkende årsak til smertene han har slitt med.

For mindre enn 10 minutter siden

Den 72 år gamle rocklegenden har slitt med helsen i senere tid.

På Instagram forteller han nå at han har føyd seg inn i rekken av folk som har hatt hjerteinfarkt.

I videoen sier han at det var et lite hjerteinfarkt, og at det ikke skal ha påført ham skade.

Han viser til at han alltid var litt bekymret over at Queens 1974-album «Sheer Heart Attack» hadde en tittel som kunne oppfattes lett støtende for folk som har hatt herteinfarkt.

«Jeg er faktisk ganske lettet nå som jeg er med i klubben – og finner det ikke støtende i det hele tatt!», skriver gitaristen.

* VG kommer med mer

Publisert: 25.05.20 kl. 11:26

Mer om Queen