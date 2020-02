POPYNDLING: Louis Tomlinson, også kjent fra One Direction. Foto: Ian West / PA Wire

Louis Tomlinson skuffet over TV-intervju

Popstjernen Louis Tomlinson (28) følte seg presset hos BBCs frokost-TV.

Nå nettopp

Britiske Tomlinson, tidligere medlem av boybandet One Direction, besøkte reporterne Dan Walker (42) og Louise Minchin (51) i TV-studio mandag morgen. Han likte imidlertid ikke den retningen praten tok.

28-åringen er aktuell med soloalbumet «Walls», men i stedet fikk han flere spørsmål om sorgen etter både moren og søsteren. Tomlinsons mor døde av kreft i 2016, 42 år gammel. To år senere døde hans 18 år gamle søster av en overdose.

Tomlinson skal ha gitt tydelig uttrykk for at han var ukomfortabel rundt temaene. Både BBC selv og CNN omtaler kontroversen i etterkant.

– Jeg har akkurat sluppet mitt første album. Det er det jeg er her for å snakke om, forklarte han.

Reporterne fortsatte med å stille spørsmål om feiden med den tidligere bandkollegaen Zayn Malik (27).

– Gud, dere skal virkelig til bunns i alt, svarte Tomlinson før han sa at han ikke er klar for å ta akkurat den praten.

Da han i tillegg fikk spørsmål om en mulig gjenforening med One Direction, svarte artisten:

– Nå har dere avfyrt dem alle, traumer, Zayn og nå dette.

Etter TV-intervjuet uttrykte Tomlinson sin misnøye overfor 33,5 millioner følgere på Twitter. Der forsikret han nemlig at han aldri vil tilbake til TV-studioet.

(Artikkelen fortsetter under posten)

Dan Walker svarte på meldingen med å si at han synes det er leit at Tomlinson føler det på den måten. Han spør samtidig om artisten kan presisere hva han var misfornøyd med.

«Jeg er opprørt fordi dere fortsatte å spørre meg om sorgen. Det bør være unødvendig å måtte forklare hvor tungt det er å miste to mennesker som sto meg så nær. Det er det minste jeg kan be om – at dere respekterer min beslutning om ikke å få spørsmål under et intervju om så smertefulle ting».

Walker svarer igjen med å si at det var naturlig å spørre om moren fordi en av låtene handler om nettopp henne, men at det aldri var deres hensikt å opptre hensynsløst.

Fansen kan imidlertid glede seg over svaret fra Tomlinson på mulig gjenforening med One Direction:

– Det er uunngåelig. Jeg vet ikke når, men det hadde vært dumt av oss ikke å komme sammen igjen.

Publisert: 03.02.20 kl. 19:05

Les også

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser