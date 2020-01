STÅR BAK ÅRETS LÅT: Billie Eilish på Grammy-scenen natt til mandag. Foto: ROBYN BECK / AFP

Billie Eilish (18) med historisk Grammy: – Unnskyld

– Så mange andre låter fortjener dette, sa Billie Eilish da hun tok imot prisen for årets beste låt under verdens største musikkpris.

Nå nettopp

Amerikanske Billie Eilish kunne på forhånd skilte med totalt seks nominasjoner under nattens Grammy-utdeling i Los Angeles, og fire av dem regnes blant hovedkategoriene: Årets plateinnspilling, årets album, årets låt og årets nykommer.

Hun har allerede stukket av med én av dem: Årets låt for «Bad Guy», og blir med det den yngste artisten til å vinne denne prisen, skriver CNN. Hun var bare 17 år gammel da nominasjonene ble offentliggjort i november.

Bakgrunn: Billie Eilish (17) skriver Grammy-historie

– Hvorfor? Å herregud, så mange andre låter fortjener dette. Unnskyld, sa artisten da hun mottok prisen.

– Vi må lage musikk som beveger folk igjen

Artisten Lizzo (31) var også nominert til de «fire store», og hadde totalt åtte nominasjoner under nattens utdeling.

Like etter at hun åpnet showet med en medley av låtene «Truth Hurts» og «Cuz i Love You», som hun dedikerte til den avdøde basketballegenden Kobe Bryant, tok artisten Lizzo (31) imot prisen for årets beste «pop solo-fremføring».

Les også: Full krig i Grammy-leiren

FØLELSESLADET TAKKETALE: Lizzo. Foto: Matt Sayles / Invision

Prisen fikk hun for «Truth Hurts», og artisten trengte noen sekunder på å hente seg inn på scenen før hun begynte på den følelsesladede takketalen.

– Hele denne uken har jeg vært oppslukt av mine egne problemer, mitt eget stress, men på et øyeblikk kan alt dette forsvinne. I dag ble alle problemene, som jeg trodde var de største i verden borte, og jeg forsto at folk har det vondt, sa hun, før hun fortsatte med en oppfordring til alle artistene i salen:

– Dere skaper nydelig musikk, dere bringer folk sammen. Vi må fortsette å nå ut, lage musikk som beveger folk igjen, lage musikk som føles bra, som setter folk fri.

Før TV-sendingen startet, hadde hun allerede stukke av med to priser: «Beste tradisjonelle R & B-opptreden» for «Jerome» og «Beste urbane samtidsalbum» for «Cuz I Love You (Deluxe).

Tok med moren på scenen

De fleste av musikkprisens 84 priser ble delt ut før de offisielle TV-sendingene startet natt til mandag, blant dem prisen til den norske lydteknikeren Morten Lindberg, for beste «Immersive Audio Album» for Lux.

Ni priser ble delt ut under det offisielle showet, blant dem prisen for «beste rapalbum», som gikk til Tyler, The Creators «Igor». Artisten hadde med seg moren sin på scenen da han tok imot prisen.

– Til moren min, du gjorde en god jobb med å oppdra denne fyren, sa han.

TAKKET MAMMA: Rapperen Tyler, The Creator. Foto: KEVORK DJANSEZIAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Som vanlig besto Grammy-showet i Los Angeles av flere store stjerne-opptredener. Blant annet hedret Usher avdøde Prince med en medley, hvor han fikk med seg FKA Twigs på låten «Kiss». Yay Dan + Shay! fikk prisen for beste «Country Duo/gruppeopptreden» for «Speechless».

VG oppdaterer saken.

Publisert: 27.01.20 kl. 05:00

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser