VIDEOINNSPILLING: Meat Loaf og Marion Ravn i i 2006 under arbeidet med musikkvideo i Los Angeles.

Marion Ravn om Meat Loaf: − Utrolig trist

Marion Ravn (37) sang «It's All Coming Back To Me Now» med Meat Loaf i 2006 og turnerte med rockrebellen. – Vi har mistet en stor artist, sier hun.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Meat Loaf døde torsdag – 74 år gammel. Noen dødsårsak er foreløpig ikke oppgitt.

Se også: Stjerner i sorg over rock-ikonets bortgang

Hans tidligere duettpartner Marion Ravn har sendt denne uttalelsen via sin manager:

«Det var en utrolig trist beskjed å få at Meat Loaf har gått bort så alt for tidlig.

Jeg er veldig stolt over at han valgte meg som duettpartner til den fantastiske 'It's All Coming Back To Me Now' og takknemlig for å bli kjent med en så fin fyr, som tok godt vare på meg når jeg i en ung alder reiste rundt med ham på turné. Jeg har mange gode minner og morsomme historier fra vår tid sammen!

Vi har mistet en stor artist. Tankene mine går til familien.»

SAMMEN: Marion Ravn og Meat Loaf på scenen i Royal Albert Hall i London i 2006.

Låtskriverlegenden Jim Steinman, som døde brått i fjor, skrev opprinnelig «It's All Coming Back To Me Now» til Meat Loafs 1977-album «Bat Out of Hell».

Men Meat Loaf brukte ikke låten, og det var først da Celine Dion sang den på plate i 1996 at balladen ble verdenskjent.

Ti år senere ble den en ny hit da Meat Loaf fikk med Marion Ravn på duett. De spilte også inn musikkvideo: