JOBBET SAMMEN: Victor Leksell (t.v.) og nå avdøde Einár.

Sorg og sjokk over drapet på rapperen Einár

– Min elskede venn. Det skulle ikke slutte slik, skriver en av Sveriges største popartister. – Helt forferdelig, sier Kamelen.

Av Thomas Talseth

Publisert:

Både Sverige og omverdenen er i sjokk over drapet på den 19 år gamle rapperen Einár torsdag kveld.

En av de mange som sørger er popstjernen Victor Leksell (24), best kjent for hiten «Svag».

Han postet minneord om Einár på Instagram natt til fredag.

– Bror faen altså det gjør så vondt i meg. Når du og jeg pratet fantes ingenting annet enn det å skape og musikken. Vi ville at alle skulle få høre den fine jævla låten du og jeg har forsøkt å få ut i et år. Vi lengtet etter å få stå der på en festival og få synge den sammen, skriver Leksell.

Han omtaler Einár ved kjælenavnet Nisse, skriver at han følte seg som en storebror for ham og melder også at rapperen ønsket seg «bort»:

– Den Nisse som jeg fikk æren av å lære å kjenne var en varm og kjærlig gutt og det er slik jeg kommer til å huske deg for alltid. Faen at det skulle bli slik. Min elskede venn, hvil i fred. Vi sees på den andre siden.

FORFERDET: Kamelen.

– Han var 19 år gammel, fortsatt et barn nærmest. Det er helt forferdelig, sier Marcus Kabelo Møll Mosele (28), kjent som rapartisten Kamelen, til VG.

Han uttrykker stor beundring for Einár som artist.

– Jeg synes dette er veldig trist, han var et vanvittig talent, jeg har hørt masse på ham. Han var jo kanskje Sveriges største artist.

Kamelen sier han har fått med seg at det har vært en del krangler i det svenske rapmiljøet.

– Men det er mye som kan ha skjedd. Mine tanker går til familien og de pårørende.

Sveriges statsminister Stefan Löfven har også engasjert seg i saken.

– Det er et ungt liv som har sluknet, og jeg forstår at han har betydd mye for mange unge mennesker. Det er tragisk at enda et ungt liv har sluknet, sier han ifølge nyhetsbyrået TT.

Zara Larsson postet dette på sin Insta-story natt til fredag:

