SONG CONTEST: Snoop Dogg og Kelly Clarkson er programleiarar i den amerikanske versjonen av «Eurovision Song Contest» som går på amerikansk tv for første gong i år.

Låge sjåartal og blanda reaksjonar på «American Song Contest»

Amerikanarane si første utgåve av den velkjente songkonkurransen vart ingen tv-magnet, men produsenten meiner det tek tid å adoptere Eurovision.

Av Espen Moe Breivik

Europas velkjente «Eurovision Song Contest» skulle ta amerikanske TV-sjåarar med storm, håpte produsentane i NBC.

Første episode gjekk direkte i to timar på kanalen måndag, men måtte sjå seg slått av ei anna songkonkurranse på ein konkurrerande tv-kanal.

2,9 millionar amerikanske sjåarar følgde «American Song Contest» under direktesendinga hos NBC, men hos konkurrenten ABC fekk ei ny episode av «American Idol» 4,8 millionar sjåarar, ifølge tal frå Showbuzz daily.

Det er artistane Snoop Dogg og Kelly Clarkson som er programleiarar i den amerikanske versjonen. 56 artistar frå dei 50 amerikanske delstatane konkurrerer om beste låt gjennom fire tv-program.

Som i Europa vert vinnaren valt med ei blanding av stemmer frå TV-sjåarane og eit jurypanel med musikkekspertar frå alle delar av landet.

«Lever ikkje opp til Eurovision»

Yahoo sin musikkredaktør Lyndsey Parker skreiv at den første episoden av «American Song Contest» «ikkje klarte å leve opp til Eurovisions sprø løfte eller premiss».

Den svenske produsenten Christer Björkman seier til svenske media at ein treng nokre utgåver av showet for å verkeleg få det til å gå, at det ikkje vert ein kjempenhit over natta.

I sosiale medier er også reaksjonane blanda. Enkelte amerikanske TV-sjåarar seier på Twitter at både songane og tv-programmet burde vore promotert betre i forkant av premieren.

Vil samle «eit splitta USA»

«Eurovision Song Contest» har eksistert sidan 1956, med 200 millionar årlege sjåarar. Konkurransen har vore relativt ukjent i USA, men har blitt overført på amerikansk TV enkelte år.

Dei siste åra har likevel «Eurovision» fått meir merksemd i nordamerikansk media, fleire fekk også eit innblikk i musikksirkuset etter Netflix-suksessen Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga.

Christer Björkman og Ola Melzig, som har stått bak tidlegare utgåver av Eurovision Song Contest, kunngjorde i 2019 at dei hadde sikra seg rettigheitene til å produsere ein eigen versjon av konkurransen i USA.

I eit intervju med Aftonbladet uttalte ansvarleg produsent, Ben Silverman, at han håpte konkurransen kunne bidra til å samle eit splitta USA.

I Europa har songkonkurransen hatt ei spesiell betydning for å samle Europa i etterkant av andre verdskrig.