INSPIRASJON: Megan Thee Stallion på scenen på Austin City Limits Music Festival i Texas i oktober.

Megan Thee Stallion gir studenthopp

Etter at rapperen (26) fullførte graden ved Texas Southern University, har universitet opplevd et oppsving av studenter som vil tilbake til skolebenken.

Av Ingvill Dybfest Dahl

Publisert: Nå nettopp

Megan Jovon Ruth Pete, bedre kjent som artisten Megan Thee Stallion, fikk vitnemål for fullført universitetsutdannelse tidligere denne uken.

Nå forteller studiedirektør for helseadministrasjon ved Texas Southern University, Monica Rasmus, til TMZ at det har vært et innrykk av studenter som tidligere har droppet ut.

RAPPER: Megan Thee Stallion på iHeartRadio Hot 99.5's Jingle Ball i Washington, DC 14. desember.

Hun sier det nye oppsvinget i flere tilfeller er et direkte resultat av at Megan i fjor fortalte offentlig at hun skulle fullføre studiene ved universitet som hun først begynte på i 2013.

Flere tidligere og nåværende studenter ved TSU skal ha tatt kontakt med Rasmus for å undersøke mulighetene for å studere eller fullføre en grad i helseadministrasjon.

RØD LØPER: Megan på MET-gallaen i New York i september.

Megan har også bidratt til TSU økonomisk ved å donere 25.000 dollar til et stipend for studenter.

Hun står blant annet bak hiten «WAP» med Cardi B og «Savage». «WAP» lå 15 uker på VG-lista. På årets Grammy-utdeling fikk hun prisen for Beste nye artist.

