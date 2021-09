PUSSYCAT DOLLS: F.v.: Jessica Sutta, Kimberly Wyatt, Nicole Scherzinger, Ashley Roberts og Carmit Bachar på en MTV-galla i 2008.

Heftig bråk i Pussycat Dolls-leiren

Skaperen av popgruppa hevder at Nicole Scherzinger stikker kjepper i hjulene for gjenforeningsturneen.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Robin Antin (60), koreografen som i sin tid grunnla Pussycat Dolls, har derfor saksøkt frontfigur Nicole Scherzinger (43).

Ifølge søksmålet nekter Scherzinger å delta på turneen hvis ikke hun får full kontroll over alt det kreative, samt en større andel av det økonomiske oppgjøret.

– Tåpelig og usant

Antin hevder ifølge People at Scherzinger unnlater å forholde seg til en avtale de inngikk for to år siden, som innebar at Scherzinger ville få 49 prosent av fortjenesten. Ifølge saksøker krever nå Scherzinger en ny avtale, der hun er i stedet blir lovet 75 prosent.

Scherzingers advokat, Howard King, fnyser av søksmålet. Han beskriver Antins påstander som «tåpelige og usanne». Han hevder at Pussycat Dolls-skaperen prøver å legge skylden for feilslåtte planer over på Scherzinger.

SAKSØKT: Nicole Scherzinger, her avbildet i 2019.

Pussycat Dolls-medlemmene gikk hver til sitt i 2009, for i stedet å satse på solokarrierer. I 2019 gjorde de et lite comeback på «X Factor» i England, der Nicole Scherzinger var blant dommerne.

Samtidig ble det kjent at kvinnene planla stor gjenforening med verdensturné, noe som måtte skyves på på grunn av pandemien. Det er altså denne turneen det strides om, for det fremstår nå høyst uvisst om det i det hele tatt blir noen gjenforening.

SAKSØKER: Robin Antin .

Ifølge søksmålet krever konsertarrangør Live Nation å få tilbakebetalt de om lag fem millioner kronene de investerte i prosjektet. Howard King benekter imidlertid at Scherzinger er ansvarlig for situasjonen de har kommet i.

– Robin vil mislykkes i sine forsøk på å dra veksel på Nicoles hardt opptjente suksess for å få henne ut av det store økonomiske uføret Robin selv har forårsaket i form av dårlige og uprofesjonelle beslutninger, sier King.

Advokaten forsikrer at Scherzinger elsker og respekterer Pussycat Dolls-fansen, og at hun håper en gang i fremtiden å stå på scenen og fremføre gruppas hits igjen.

– Dessverre vil ikke dette skje under disse omstendighetene.

I disse dager er Scherzinger aktuell i detektivpanelet i amerikanske «Maskorama», «The Masked Singer».

Pussycat Dolls hadde sin storhetstid på 2000-tallet og er kjent for hitlåter «Don’t Cha», «Buttons» og «Stickwitu». Opprinnelig så gruppen dagens lys i 1995, da som burleskdansere i Los Angeles – allerede da under Robin Antins ledelse.

Gruppa har siden solgt 15 millioner album og 40 millioner singler verden over.

