POPIKON: Britney Spears, her på GLAAD-gallaen i Beverly Hills i 2018.

Britney Spears om gammelt TV-intervju: − Våger vi å glemme det?

Britney Spears (40) rippet mandag opp i det omstridte TV-intervjuet med Diane Sawyer (75), der popstjernen endte oppløst i tårer. Nå er Instagram-posten slettet.

Publisert: Nå nettopp

Det vakte oppsikt da det ble filmet og vist i 2003, men det gamle TV-intervjuet med talkshow-veteran Sawyer har de siste par årene blitt hentet frem igjen og kritisert høylytt i sosiale medier. Britney var den gangen på høyden av sin karriere, men hun var nysingel og sårbar etter bruddet med Justin Timberlake.

Nå har Britney selv tatt til orde om det som skjedde den gangen. I tre lange tekstinnlegg delt på Instagram mandag, men som siden er slettet, skriver popstjernen blant annet:

«Våger vi å glemme Diane Sawyer-intervjuet som fant sted i min leilighet for nær 20 år siden??? Hva var den «du gjør feil»-tilnærmingen?? Geeze ... Og å få meg til å gråte???»

People og Entertainment Tonight er blant mediene som gjengir hele det nå fjernede innlegget.

Sawyer konfronterte Britney med alt fra klesstil til shoppe-avhengighet, om hun hadde vært trofast mot Timberlake, om hun brukte kokain, drakk alkohol – og om det stemte at hun kun hadde hatt sex med én person.

Intervjuet, som ble vist på TV-kanalen ABC, ligger ute på YouTube i sin helhet (artikkelen fortsetter under):

«Seriøst, jeg bodde i leiligheten min i et år og snakket ikke med noen. Og så sender manageren min den kvinnen inn i hjemmet mitt og får meg til å snakke med henne på riksdekkende TV. Og så spør hun om jeg har et shoppe-problem? Når har jeg hatt problemer med det??? Jeg forlot jo aldri leiligheten», skriver Britney til sine nærmere 38 millioner følgere på Instagram.

Hun sier videre at hun aldri har betrodd det til noen før nå, men at hun slet med å snakke etter «det store bruddet» med Timberlake (nå 40).

«Jeg snakket ikke med noen på lenge. Jeg var i sjokk», skriver hun og legger til at faren hennes og andre menn i apparatet rundt henne tvang henne til å stille opp på TV.

UNGE: Justin Timberlake og Britney Spears var kjærester i noen år. Her avbildet på en NBA-kamp i 2002.

«Jeg var en baby. Nesten 22 år gammel og forsto ikke. Men nå forstår jeg forbannet godt!!!», skriver Britney etterfulgt av en emoji som viser fingeren.

Alex Weingarten, advokat for Britneys far Jamie Spears, sier i en uttalelse til People at hans klien nekter for å ha hatt noe å gjøre med TV-intervjuet i 2003, og at det fant sted nesten fem år før vergemålet ble avtalt.

Representanter for Diane Sawyer har ikke besvart Peoples henvendelser.

Etter at dokumentaren «Framing Britney Spears» gikk på lufta i fjor, og som inneholdt seanser fra TV-intervjuet, uttalte mange at Sawyer burde beklage offentlig. Blant annet var dette tema i en egen sending av «The Talk» i februar i år.

Sawyer har imidlertid ikke uttalt seg om saken.

TALKSHOW-VETERAN: Diane Sawyer, her i New York i 2018.

I dag mener Britney at hun hadde taklet intervjuet annerledes. Hun skriver sarkastisk om Sawyer:

«Hun spurte om jeg var «en kvinne eller en jente». Nå ville jeg svart: «Nei, frue, jeg er et katolsk ludder!! Vil du være med meg på messe, så jeg kan overlevere et diplom for anonyme shopoholikere til din ektemann?».Hun kan kysse den hvite baken min», tordner Britney.

Britney skriver videre at hun har rett til å bruke tusenvis med dollar hver dag resten av livet om hun ville. 40-åringen, som i forrige måned fikk tilbake retten til å styre sitt eget liv og sin egen business, minner om alle årene hun ikke fikk disponere egne penger.

«Kanskje jeg synes det er litt flaut å snakke om dette nå, men jeg er enda mer beskjemmet på mine families vegne, fordi de ikke lot meg ha kontanter når jeg jobbet vettet av meg for dem.»

Årsaken til bruddet mellom Britney og Justin Timberlake er aldri blitt utdypet av hverken ham eller henne, men Timberlake hintet i låter og videoer den gangen om at han ble bedratt.

I februar i år, i kjølvannet av kontroversen rundt Britneys nå avsluttede vergemål, gikk Timberlake ut med en offentlig unnskyldning til ekskjæresten.