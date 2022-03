FJONG GJENG: Arcade Fire er tilbake i form.

Ukens låter: Charli XCX, Arcade Fire og Hanne Mjøen

… og et daft gjenhør med noen av 80-tallets mest hårete dudes: Velkommen til helgens lydspor.

Av Marius Asp

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Chase & Status & Takura – «Don’t Be Scared»

Den britiske elektronika-duoen Chase & Staus og den zimbabwiske sangeren Takura Tendayi har samarbeidet ved flere anledninger tidligere – med større hell enn på dette temmelige forglemmelige destillatet av det siste tiårets britiske klubbmusikk. Takura forblir en underutnyttet ressurs gjennom hele låten, men stumpene reddes – så vidt – av det passe giftige acid house-partiet som strekker seg gjennom singelen.

Charli XCX – «Constant Repeat»

Flere av låtene fra Charli XCX’ nye album «Crash», som ble sluppet i dag, har allerede rukket å bli hits. Den skjebnen kan kjapt tilfalle andre av disse tolv låtene også – deriblant den nesten vektløse «Constant Repeat», som i likhet med store deler av 29-åringens produksjon skiller seg fra røkla gjennom hvordan gjenkjennelige elementer fra de siste 30 årenes mainstream-pop mobiliseres og får nytt liv i en god melodi. Ikke revolusjonerende på noe vis, men fornøyelig nok til å leve opp til tittelen.

Posterboys – Starting With You

Det høres umiddelbart ut som om det Oslo-baserte powerpop-bandet Posterboys har nyforelsket seg i Minneapolis-gruppen The Hold Steady på singelen «Starting With You». Heldigvis har ikke vokalist Anders Løland begynt å synge som den svært begrensede Kerouac-disippelen Craig Finn. Dette er mjukfokusert og befriende poengtert gitarrock man tar seg i å ønske at flere vil oppdage – og synge med på.

Hanne Mjøen – «Fall Apart»

Hanne Mjøens låter minner om veldig mye annet som slippes av norsk popmusikk: Det låter proft, trygt og fint, men ikke forferdelig originalt. «Fall Apart» føyer seg inn i rekken av singler som har noe gående for seg – i dette tilfellet en sval grunntone som balanseres fint mot en rytmikk med vage ekko av UK garage. Dermed er det synd at helheten blir for høflig – og teksten for generell – til å gjøre det helt store inntrykket.

Arcade Fire – «The Lightning II»

Etter å ha rotet seg bort med kavete, livløs og stivbeint funk på deres hittil siste studioalbum «Everything Now» fra 2017, er Arcade Fire tilbake i form – i det minste etter denne fengende smakebiten fra det forestående sjettealbumet «We» å dømme. Her er Win Butler & co. tilbake i godt, gammelt slag: «The Lightning II» er en retur til de melodisterke og umiddelbare uttrykket som kanadierne perfeksjonerte på «Funeral» og «Neon Bible». Dette lover overraskende godt.

Def Leppard – «Kick»

The Fleppard er tilbake! Ikke at de noensinne dro noe sted – arven etter «Hysteria» er tvert imot tungt tilstede i popkulturen, enten du låner øre til The War On Drugs, Ghost eller andre melodiske rockere som skjeler mot det arenaformaterte 80-tallet. Det er imidlertid fint lite 1987-magi å finne på de aldrende britenes ferske singel, som er et tomt skall av en pubrock-låt – sidrumpa og sjarmløs, men fremfor alt intenst kjedelig.