RUSA PÅ ROSA: Ballinciaga – her avbildet på Spellemann 2021 med en cowboy som linselus – kroker opp med Kamelen på sin ferske singel.

Ukens låter: Ballinciaga & Kamelen, Ramón og «Haaland»

Helgelyden byr på store oppturer – og en ikke ubetydelig dose vrøvl.

Blackpink – «Pink Venom»

Vi starter i Sør-Korea, der jentegruppa Blackpink straks er klare for å slippe andrealbumet «Born Pink». Er de rusa på rosa, tro? Musikalsk er Blackpink noe for seg selv, enten de lefler med hard EDM, pop eller overraskende potent rap. «Pink Venom» tilhører sistnevnte kategori: Her spyttes det hardt og ofte overbevisende, med en Blackpink-typisk apokalypsevibb dirrende gjennom begivenhetene. Momentumet fisler en smule bort underveis, men slett ikke verst.

Hanne Mjøen – «I Never Told You»

I presseskrivet som følger Hanne Mjøens nye singel beskrives artistens «unike stemme» og «enorme meloditeft». Ironisk nok er det de to tingene som har tidvis har manglet i oppdalingens etter hvert imponerende omfangsrike samling singler. «I Never Told You» føyer seg til dels inn i rekken – dette er elektropop du bør ha hørt mange før i løpet av de siste 20 årene. Det er grunn til å tro at teksten har en personlig mening for Mjøen, men det blir – nok en gang – hakket for generelt til å gjøre det helt uutslettelige inntrykket.

Ballinciaga & Kamelen – «Fakk min x»

Boyband i rosa finlandshetter møter bergensk gatepoet til en kombo som gir mening, ikke minst fra et kommersielt perspektiv: Dette er ungdomsmusikken anno 2022, og Ballinciaga og Kamelen tråler markedet fra hver sin kant. «Fakk min x» er en underholdende sak, der særlig Kamelen skinner over en dansebeat – få andre norske rappere kan få det samme ut av enderimene «kodeks», «Rolex», «god vin» og «god sex». Nokså teit, ja visst. Men det oppfyller definitivt sitt mandat, som det heter på fint.

Red Hot Chili Peppers – «Tippa My Tongue»

Anthony Kiedis & co. er snart klare med sitt andre album av året, «Return of the Dream Canteen», som ventes i oktober. Førstesingelen «Tippa My Tongue» trekker mer eksplisitte veksler på reinspikka funk enn det meste på forgjengeren «Unlimited Love», og melodisk sitter det for så vidt som det skal. Men det er disse tekstene, da. «Well, I'm an animal/ Somethin' like a cannibal/ I'm very flammable/ And partially programmable». OK, hvis du sier det, Anthony.

Kevin Lauren, Bek & Moberg – «Haaland»

Øverst i ukens sedvanlig rikholdige bunke av tett-i-pappen-pop finner vi en hyllest til den norske stjernespissen Erling Braut Haaland, fremført av det rogalandske Paradise- og partymusikk-fenomenet Kevin Lauren. Det låter akkurat så skamløst og (tilsiktet) enerverende som det fremstår på papiret, men rimene er late («Haaland», «få kan», «nå langt») og avleveringen av dem totalt ribbet for karisma så vel som livsgnist. Moroa varer heldigvis bare i 104 sekunder.

Eddie Chacon – «Holy Hell»

Navnet sier deg muligens ikke stort, men for en snau mannsalder siden utgjorde Eddie Chacon den ene halvdelen av soulduoen Charles & Eddie, som hadde en global hit med «Would I Lie to You?» i 1992. Siden da har han holdt seg under radaren – helt frem til det elegante, dvelende og rent sexy comeback-albumet «Pleasure, Joy and Happiness» kom tilsynelatende ut av det blå i 2020. På den nye låten «Holy Hell» fortsetter han samarbeidet med produsent John Carroll Kirby (Solange, Frank Ocean), og resultatet er en døsig og deilig discofunk-rusler som egenhendig kan forlenge sensommeren.

Ramón – «Jeg elsker deg, men»

Ramón Andresen returnerer med en singel som starter som en nær og intim pianoballade, men som etter hvert ender opp med en emosjonell kraftutblåsning som bare nesten makter å bære sin egen vekt. Underveis får vi imidlertid et innblikk i den Grünerløkka-baserte 23-åringens evne til å bygge en enkel låt ut til noe noe større og mer intrikat, med en fin tekst om kjærlighetssorg og dertilhørende kvaler med på kjøpet. Det er lett å tro på Ramón og det han synger om, og da får det bare være at det går litt over styr mot slutten.