SCENESHOW: Britney Spears og Madonna under MTV Video Music Awards i Radio City Music Hall i New York i 2003.

Britney og Madonnas kyss til salgs

Det ikoniske pop-øyeblikket tilbys til den som blar opp mest.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Hollywood-fotograf John Shearer kaster seg ut på NFT-markedet, teknologien bak kryptovaluta, som nå er skikkelig i vinden.

Det var Shearer som foreviget kysset til Britney Spears (nå 39) og Madonna (nå 63) på MTV-scenen i New York i 2003. Nå vil han auksjonere det bort til høystbydende, skriver TMZ.

MTV-kysset legges ut for bud på denne nettsiden 7. oktober og auksjonen vil vare i 72 timer. Deler av salget er øremerket GLAAD, den amerikanske organisasjonen Gay and Lesbian Alliance Against Defamation.

Den nye teknologien går ut på at salg av digitale bilder og kunst gir kjøperne en unik digital kode, en såkalt non-fungible token (NFT). NFT-en er et eierskapsbevis, som ligger i en blokkjede-database, akkurat som Bitcoin. Den inneholder en logg som viser objektets historikk og eiere fra den ble skapt.

Flere kjendiser og kunstnere har kastet seg på NFT-bølgen.

