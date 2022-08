KONSERT: Justin Bieber opptrer i Trondheim søndag.

Fotoforbud på Bieber-konsert i Trondheim

Superstjernen Justin Bieber (28) har lagt ned krav om fotoforbud på konserten på Leangen travbane i Trondheim søndag. Arrangørene jobber for å få det omgjort.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Saken oppdateres.

Arrangørene All Things Live Norge og Livesentralen bekrefter begge overfor Nidaros at det er fotoforbud på konserten.

Arrangørene er i dialog med artistens management for å få det omgjort.

– Vi driver fortsatt og forhandler om det, sier markedssjef Pia Leinslie i All Things Live Norge.

Ansvarlig redaktør i Nidaros, Stig Jakobsen, mener pressen ikke får gjort jobben sin ordentlig dersom det er fotoforbud.

– Det er særdeles vanskelig for en avis å drive kulturformidling når det blir presseforbud under de største arrangementene, sier han til egen avis.

Bieber-konserten i Trondheim omtales som tidenes største i byen når det gjelder antall solgte billetter. Lenge var det uklart om Bieber kom til å bli frisk i tide etter å ha blitt rammet av et sjeldent syndrom.

Men for to uker siden ble det klart at Bieber hadde blitt frisk nok til å gjenoppta verdensturneen og kommer som planlagt til Norge.

Søndag var han igjen på scenen i Italia.