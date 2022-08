FÅR BLANDET MOTTAKELSE: Justin Bieber.

Svensk anmelder om Justin Bieber: − Ubehagelig å bevitne

Svenske aviser melder om en blandet opplevelse musikalsk – og en superstjerne som kanskje ikke burde vært på veien akkurat nå.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Det blir tidlig tydelig at Justin Bieber ikke er på topp, skriver anmelderen i Sydsvenskan – om Biebers konsert i Malmø fredag kveld, med 30.000 tilskuere, siste stopp før han inntar Leangen travpark i Trondheim søndag.

Avisen melder om en konsert med stor variasjon kvalitetsmessig, magiske stunder og elendighet preget av sliten artist side om side.

Anmelderen sammenligner Bieber med det yngre, nyere ungpikeidolet Harry Styles, og mener at Bieber kommer uheldig ut av sammenligningen når han fremfører sangen «Yummy».

– Egentlig en riktig herlig poplåt, men blir her en direkte katastrofe. Bieber tar av seg solbrillene og det blir åpenbart for oss alle at øynene er helt døde. Han er ikke her – det føles ubehagelig å bevitne.

1 / 2 BAK BRILLENE: Analyser av Biebers blikk har blitt en populær øvelse i anmeldelser av hans konserter. forrige neste fullskjerm BAK BRILLENE: Analyser av Biebers blikk har blitt en populær øvelse i anmeldelser av hans konserter.

Sydsvenskans kritiker gir ros for de nyere sangene «Peaches» och «Anyone» mot slutten av showet, men konkluderer slik:

– Som tilskuer etterlates man ikke bare forvirret med en bitter ettersmak, men også med et enkelt spørsmål: Hvordan har Justin Bieber det egentlig?

– Fortvilelse så stor

Anmelderen i Aftonbladet, som gir karakter 3 av 5, er av den oppfatning at Bieber nå er mer til stede i både showet og musikken enn da hun så ham i 2017.

Hun skriver at det nå virker som om han har det mer gøy, og er der på sine egne premisser.

– Det er absolutt mulig å ane litt rutine rundt det hele. Bieber endrer sjelden ansiktsuttrykket, selv når han tar av seg brillene er det veldig lite som skjer i blikket, skriver anmelderen, og legger til at Bieber kompenserer med å fylle musikken med følelser.

Ifølge Aftonbladet går det helt galt når han forsøker å fremføre «Swap It Out». Avisen skriver at Bieber skylder på lyden og starter låten på ny.

– Han prøver igjen, men sliter med å holde tritt med musikken. Han ser trist ut og trekker oppgitt på skuldrene, skriver anmelderen.

Hun mener at Bieber burde kunne finne trøst i allsangen han får under «Love Yourself», men at han fortsatt tar seg til hodet i skuffelse. Jubel får han visstnok også under falsetten i «Off My Face».

PUSTEPAUSE: Lørdag har Bieber spillefri, søndag skal han på scenen i Trondheim.

Aftonbladets kritiker utroper «Lonely» til kveldens største stund, og viser til tekstlinjene han fremfører, om baksiden av kjendismedaljen:

«Everybody knows my past now/Like my house was always made of glass/And maybe that's the price you pay/For the money and fame at an early age».

– Da skjer det endelig noe i blikket. Justin Bieber ser ut over folkemengden med en fortvilelse så stor at den er umulig å misse.

– Pliktoppfyllende

Anmelderen i Dagens Nyheter mener for sin del at Bieber nå virker å være mer emo-preget rockartist enn hans åttitallsinspirerte siste album «Justice» vitner om.

Hun kaller det et trist stilvalg, og savner klubbmusikken hun synes Bieber vanligvis lykkes med å la seg inspirere av.

Anmelderen melder også om en ganske uttynnet folkemengde mot slutten av showet.

– Han følger bare pliktoppfyllende med på koreografien. Trives bedre når han får sitte ved flygelet, på en stol akkompagnert av akustisk gitar eller bare står oppreist ved mikrofonstativet, heter det i anmeldelsen.

– Med allsangvennlige låter hvis emosjonelle ladning er sterkere enn deres kunstneriske kvaliteter, som «As I Am» og «2 Much», beveger Justin Bieber seg i økende grad mot et sted hvor autentisitet trumfer innovasjon.

Superstjernen ankom Trondheim natt til lørdag. Det meldte TV 2.