Britneys mor krever over fem mill. fra datterens formue

Rettsdokumenter viser at Lynne Spears (66) krever å få dekket sine utgifter til advokat.

Insider og People melder at Britneys mor mandag søkte retten i Los Angeles om å få dekke over 5,1 millioner kroner fra Britneys selskap.

Denne summen er angivelig det beløpet popstjernens mor har brukt på utgifter til advokat og annen rettshjelp siden 2019 – i forbindelse med datterens kontroversielle vergemålsordning.

Britneys mor sier i rettspapirene at hun hyret advokatselskapet Jones Swanson Huddle & Garrison for tre år siden, fordi hun følte at datteren var i en krise, og fordi hun ønsket å hjelpe Britney til å løsrive seg fra farens styre.

Ifølge rettsdokumentene skal Britney ha sett på morens engasjement som kjærkomment i kampen mot faren Jamie Spears (68), som siden 2008 har vært verge for datteren.

Lynne Spears selv har aldri hatt noen formell rolle i vergemålet.

Raste mot mamma

Nyheten om Lynne Spears’ søknad kommer i kjølvannet av at Britney (39) tirsdag tordnet mot moren i et Instagram-innlegg som siden er blitt slettet. Ifølge TMZ og BBC skrev Britney:

«Du vet nøyaktig hva du gjorde. Pappa er ikke engang smart nok til å tenke på et vergemål. Det folk ikke tenker på, er at det var mamma som ga ham ideen. (...) Jeg får aldri de årene tilbake. Hun ødela livet mitt i hemmelighet».

Britney har de siste månedene tydelig signalisert både i retten og gjennom Instagram at forholdet til familien er betent.

«Oppfører du deg dårlig mot meg, så er jeg ute. Ferdigsnakka. Denne meldingen er til familien min, som har såret meg dypere enn dere noen gang vil forstå», skrev Britney i slutten av oktober.

Retten kastet i september Britneys far midlertidig som verge. Hva som skjer videre, er ikke bestemt. Ny høring er satt til 12. november.