TILBAKE: Nesten halvannet år etter sin forrige offentlige opptreden, dukket Kanye West opp som Travis Scotts gjest i Roma mandag kveld.

Kanye West tilbake på scenen

Det var den første offentlige opptredenen etter den kontroversielle rapstjernens antisemittiske uttalelser.

Kortversjonen

Dette var hans første offentlige opptreden etter hans antisemittiske uttalelser i oktober i fjor.

Han er nå aktiv på Elon Musk-eide X etter å ha blitt utestengt fra ulike sosiale medier tidligere.

West ble droppet av forretningspartnere som Adidas, Gap og Balenciaga, noe han kommenterte gjennom en Instagram-post, der han bemerket at han tapte to milliarder dollar på én dag.

Wests siste sceneopptreden før dette var ved lanseringen av hans plate «Donda 2» i Miami i februar i fjor, hvor han også var i selskap med flere andre kontroversielle artister. Vis mer

Flere medier, deriblant Variety, melder at Kanye West (46) dukket opp på scenen under en Travis Scott-konsert i Roma mandag kveld. West har ikke vist seg på en scene etter sin første antisemittiske uttalelse i oktober i fjor.

Det var under gjennomgangen av hans nye album, «Utopia», at Travis Scott (32) ønsket West velkommen for å fremføre «Praise God» og «Can’t Tell Me Nothing».

– Det er ikke noe «Utopia» uten Kanye West. Det er ikke noe Travis Scott uten Kanye West. Det er ikke noe Roma uten Kanye West. Make some noise for Ye YeKallenavnet til Kanye West., lød introduksjonen fra Scott.

Kanye Wests antisemittiske uttalelser i fjor ble kraftig fordømt av flere jødiske organisasjoner, og West ble også utestengt fra flere sosiale medier. Han er imidlertid nå tilbake på Elon Musk-eide X, tidligere Twitter.

Han mistet også verdifulle økonomiske samarbeidspartnere som Adidas, Gap og Balenciaga, etter at styrelederen i underholdningsgiganten Endeavour, Ari Emanuel – som selv kommer fra en jødisk familie – hadde oppfordret selskaper til å kutte forretningsmessige bånd med West.

Dette fikk Kanye West til å gå ut med følgende beskjed på Instagram, ifølge Variety:

«Ari Emanuel. Jeg tapte to milliarder dollar på én dag. Og jeg er fremdeles i live. Dette er en kjærlighetstale. Jeg elsker deg fremdeles, Gud elsker deg fremdeles. Pengene er ikke hvem jeg er. Folket er hvem jeg er».

Variety skriver videre at den forrige sceneopptredenen til West var under lanseringen av hans «Donda 2»-plate i Miami i februar i fjor. Der hadde han følge av flere kontroversielle artister, blant andre DaBaby som året før hadde fått sterk kritikk for homofobe uttalelser, og Marilyn Manson som har flere beskyldninger om seksuelle overgrep hengende over seg.