POPIKON: Kylie Minogue, her på en premiere i London i 2019. Foto: Vianney Le Caer / Invision

Kylie Minogue er forlovet

Kylie Minogue (52) har forlovet seg med bladsjefen Paul Solomons (46).

Det melder Daily Mail, som har fått nyheten bekreftet av Solomons mor – altså Minogues kommende svigermor.

Kvinnen, som heter Gloria, og som har vært Solomons stemor i 41 år, sier til avisen at hun er «henrykt» over at paret skal gifte seg.

Ryktene om at den australske popstjernen har fått ring på fingeren, skjøt fart etter at artist og TV-kjendis Billie Piper (38) i et intervju med Elle nylig Solomons som Minogues «forlovede».

Sammen i snart tre år

Selv har hverken Minogue eller walisiske Solomons uttalt seg.

Popveteranen ble kjent med Solomons, som er kreativ sjef i magasinet GQ, i 2018. Selv om de ligger lavt i offentligheten, så har ikke Solomons lagt skjul på at de er kjærester.

Han postet blant annet dette bildet av seg og Minogue i 2019, da nettopp GQ kåret henne til Årets ikon.

«Takk til britiske GQs ikon for året og kvinnen jeg elsker, Miss Kylie Minogue»:

Minogue har til gode å utbrodere kjærligheten i sosiale medier, men det vakte oppsikt da hun sommeren 2018 la ut et bilde av seg selv og sin da nye flamme i New York.

Minogue skrev bare «I <3 NY» under bildet, britiske medier var raskt ute med å opplyse om at mannen på bildet var Solomons:

Minogues kommende svigermor sier til avisen at hun har møtt popartisten.

– Hun er veldig hyggelig, og det er veldig spennende, sier Gloria om gifteplanene.

– Jeg kan dessverre ikke si noe mer, for det får jeg ikke lov til. Jeg har for stor respekt for sønnen min og Kylie til å utdype mer.

Minogue har vært forlovet før, men aldri gift. Da forholdet til Joshua Sasse (33) tok slutt for noen få år siden, var hun knust av kjærlighetssorg.

52-åringen har hatt en rekke andre celebre kjærester opp gjennom årene. Vi kan nevne Michael Hutchence, Olivier Martinez, James Gooding, Nick Cave, Jean-Claude Van Damme, Lenny Kravitz og Jason Donovan.

Minogue har solgt over 70 millioner plater verden over. Blant de mest kjente hitlåtene er «Can’t Get You Out Of My Head», «I Should Be So Lucky» og «Tears On My Pillow».

Solomons har jobbet i GQ i 20 år. Han har høstet flere priser for sin design.