STØTTET TYPEN: Megan Fox ser på mens Machine Gun Kelly mottar rockepris på Billboard Music Awards. Foto: NBC via AP

Megan Fox tuller med show-antrekk

Megan Fox fikk oppmerksomhet for antrekket på Billboard Music Awards. Selv spøkte hun med hvordan hun og kjæresten Machine Gun Kelly tok seg ut.

Av Ingvill Dybfest Dahl

Publisert: Nå nettopp

På musikkprisutdelingen søndag markerte både Drake og Pink seg ved å ta med barna på scenen.

The Weekend markerte seg med flest priser – hele ti.

Megan Fox (35) kom sammen med artistkjæresten Machine Gun Kelly (31), etter at paret viste seg offentlig sammen for første gang på slutten av fjoråret.

Ifølge Entertainment Online skal paret ha vært en av «snakkisene» på rød løper, både på grunn av stilen og siden de ikke kunne holde fingrene fra hverandre.

Fox’ antrekk er ifølge dem stylet av Maeve Reilly.

HENGIVENHET: Ifølge flere amerikanske medier viste paret mye kjærlighet under prisutdelingen. Foto: NBC

På prisutdelingen vant Machine Gun Kelly to priser, og i etterkant delte Fox et bilde av de to sammen på en utendørs platting. Paret har hvert sitt dramatiske antrekk fra utdelingen, men Fox skriver bare «For meg var det kosten» og sikter til feiekosten som står i bakgrunnen på bildet.