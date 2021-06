BLIR NEI: Håpet om forsøkskonserter med flere tusen deltagere er trolig svunnet. Foto: Audun Braastad / NTB

FHI vraker planen om testkonserter

Verken Oslo eller Bergen var villige til å ta sjansen. Dermed blir det ikke testkonserter.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

I slutten av mai ga Regjeringen klarsignal for testkonserter med flere tusen deltagere i Norge. Konsertene skulle etter planen avholdes i Bergen og Oslo allerede i juni i et testprosjekt som skulle involvere hele 30.000 personer, dersom de lokale helsemyndighetene godkjente planene.

Det sa Oslo nei til, mens Bergen ikke ville kunne tilby kommunal testkapasitet ved eventuelle testkonserter i kommunen.

Prosjektansvarlig i FHI, Atle Fretheim, sier til BT at de dermed vraker hele prosjektet.

– Det er ikke aktuelt å gjennomføre når det kun er mulig med konserter i Bergen.

Så da er prosjektet dødt og begravet.

les også Regjeringen: Gir klarsignal for testkonserter med opptil 5000 i publikum

FHI hadde på forhånd regnet ut at de trengte 30.000 deltakere for å kunne trekke noen slutninger av prosjektet. Å gjennomføre kun i Bergen er derfor ikke mulig fordi det blir for få deltakere og for lavt smittenivå.

– Det blir for smått. Sorry, Bergen, sier Fretheim til BT.

– Det at Oslo sier nei må vi selvfølgelig respektere. De skal ha siste ordet om hva som skal foregå på deres område. At de vurderer risikoen annerledes enn oss, er greit, sier han til avisen.

Mandag ettermiddag kom nyheten om at Oslo kommune ikke ønsker å ha testkonserter med opp til 5000 mennesker.

– Etter en grundig totalvurdering av om det er forsvarlig for Oslo at testkonserter gjennomføres her, har vi nå besluttet at dette ikke kan gjennomføres slik situasjonen er nå, sier helsebyråd i Oslo Robert Steen til VG.

Steen begrunner avgjørelsen med at det fortsatt er høye smittetall og mye arbeid med smittesporing, blant annet knyttet til pågående utbrudd blant unge.

Helsebyråden sier at han synes forskningen er interessant, og han oppfordrer FHI til å gjennomføre forsøkene på steder i Norge med lavere sittetrykk enn i Oslo.

– Vi har et ansvar for helheten og en viktig del av vurderingen har vært om slike arrangementer vil utgjøre en risiko for økt smitte og belastning på kommunens helsetjeneste.

– I verste fall kan testkonsertene føre til at videre gjenåpning av byen blir utsatt, og Oslo har vært nedstengt svært lenge. Det mener vi ikke et slikt forsøk er verdt slik smittesituasjonen i Oslo er nå, sier Steen.

Tidligere mandag sa Bergen kommune nei til å ta coronatester i forbindelse med slike konserter.

– Smittevernoverlegen har uttrykt bekymring knyttet til gjennomføringen av arrangementene i Bergen, blant annet knyttet til risiko, nytteverdi og signaleffekt, sier Beate Husa, byråd for eldre, helse og frivillighet.

Hun sier videre at byrådet likevel legger til grunn «at det er nasjonale myndigheter som må gjøre avveiningene om nytteverdien av arrangementene er større enn risikoen, og om det dermed er grunnlag for å gi dispensasjon fra den nasjonale covid-19-forskriften».

– Byrådet forbeholder seg dog retten til å kunne si nei til forsøkene på kort varsel, dersom smittesituasjonen i Bergen skulle tilsi det, legger Husa til.

les også Opplysninger til VG: Abid Raja vil avsløre mer om festivalsommeren

Frank Nes i Bergen Live har ledet Sommergruppa som på Regjeringens ønske har utarbeidet planen om større test-arrangementer i sommer. Han mener det er for tidlig å avvise alle planer om testkonserter med opp til 5000 mennesker.

– Men dette må bli FHIs beslutning - det er forskningsprosjektet som ligger i bunn av dette som er det viktigste, sier Nes til VG.