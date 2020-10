STJERNEPAR: Cardi B og Offset på Grammy-vorspiel i Beverly Hills i januar i år. Foto: MARK RALSTON / AFP

Cardi B slettet Twitter-kontoen

Etter at hun avbrøt skilsmissen fra Offset (28), skal Cardi B (28) ha fått så mye motstand fra fans at hun la ned hele kontoen.

Den amerikanske rap-divaen forklarte i klartekst på Insta-story i helgen hvorfor hun har fått nok av Twitter.

– En hel gjeng med 15-åringer som skal fortelle meg hvordan jeg bør leve livet mitt – som om jeg er en jævla Ariana Grande eller noe sånn! Som om jeg kommer fra Disney eller noe? tordnet Cardi B ifølge Billboard.

– Jeg er så trøtt av at jeg alltid må rettferdiggjøre meg selv på grunn av dere, la hun til.

På artistens Twitter står det nå at den ikke lenger eksisterer.

Cardi B ble nylig sammen med rapper-ektemannen igjen, kort etter at de to ble separert. Hun hadde også rukket å søke om skilsmisse fra Offset, som hun har en datter på to år med.

28-åringen opplyste også i Insta-tiraden at det ikke var hun som offentliggjorde skilsmissesøknaden, men at det var en kontoransatt i systemet som lekket den ut.

Særlig skal det ha vært tungt for rapdronningen at Offset så til de grader skal ha fått passet påskrevet i Twitter-meldinger etter at det ble kjent at de to hadde funnet tilbake til hverandre.

les også Cardi B raser mot falske bilder

– Dere trakasserer ham, men hvis jeg får ting til å funke med ham, hvorfor henger dere ham ut på Twitter? Det gir ingen forbanna mening, raste Cardi B i videoopptaket.

Hun skal videre ha opplyst om at hun har andre prøvelser i livet om dagen, og at ekteskapstrøbbelet er det minste hun har å hanskes med.

– Jeg elsker fansen min, og jeg er takknemlig for alt dere gjør. Men noen av dere oppfører dere som om jeg ligger med dere, lød det fra stjernen, som egentlig heter Belcalis Marlenis Almánzar.

Det er ikke første gang Cardi B har gått til det skrittet å slette en konto i sosiale medier. I fjor vår gjorde hun det samme med Instagram, da i kjølvannet av Grammy-kontrovers.

28-åringen har beholdt Instagram-kontoen denne gangen, der hun har nærmere 78 millioner følgere.

I 2018 ble Cardi B historisk, som første kvinnelige rapper med to sanger på toppen av Billboard Hot 100. I fjor sommer opptrådte hun på Kadetten i Sandvika. Blant hennes mest kjente låter er «Bodak Yellow», «WAP» og «I Like It».

Publisert: 19.10.20 kl. 09:58

