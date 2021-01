Foto: Gitte Johannessen / NTB

Karpe utsetter Spektrum-konserter til 2022

Smittesituasjonen gjør at rap-duoen utsetter ti konserter med ett år.

Karpe skulle egentlig samle 100.000 publikummere i Oslo Spektrum til sommeren, men på grunn av smittesituasjonen blir disse utsatt til august 2022.

– Vi klarer ikke helt se for oss moshpits og stagediving med en meters avstand, så da er det bedre å bruke denne tida på å gjøre konsertene enda råere, sier Chiraq og Magdi i en uttalelse.

Det var i desember, 2019 at Karpe annonserte de store planene. De skulle fylle Oslo Spektrum hele ti ganger i august, 2021.

Konsertserien i Oslo Spektrum skulle være en fortsettelse av «SAS PLUS/SAS PUSSY»-prosjektet, som Karpe tok med på en klubbturne gjennom hele 2019 og til en overdådig avslutning på årets Øyafestival.

De lovet «det sjukeste liveshowet noensinne» og sa at det kom til å bli «det største noensinne». Det til tross for å ha opptrådt i Spektrum en rekke ganger tidligere, første gang i 2013.

– Det er et stort påfunn, men samtidig et intimt påfunn, sa Chirag til VG under annonseringen.

– Vi kjeder oss fort. Vi liker å utfordre oss selv i stedet for å gjenta det vi har gjort før. Det skal kile litt i magen, forklarte Magdi.

De holdt ingen konserter i 2020, bortsett fra fem unike intimkonserter for 20 personer hver kveld i Skien. De totalt 100 personene som fikk oppleve konsertene var håndplukket av Karpe.

