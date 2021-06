FESTIVAL PÅ TWERKE: I 2019 twerket Cardi B fra scenen på Kadettangen i Sandvika under den foreløpig siste Kadetten-festivalen. Nå etterlyser publikum refusjon for den avlyste festivalen i 2020. Foto: Hallgeir Vagenes

Kadetten: Fikk 8,6 millioner i kompensasjon – refusjon av billetter drøyer

Storfestivalen i Sandvika ble i april pålagt av Norsk kulturråd å bruke nesten 7 millioner kroner til å refundere billettpenger for fjorårets avlyste festival. Utbetalingene drøyer, kulturrådet og billettkjøperne er utålmodige og konsertgiganten Live Nation har kastet seg på karusellen.

Av Stein Østbø

Opprinnelig søkte Kadetten på 14,5 millioner kroner i regjeringens kompensasjonsordning for avlyste arrangementer sommeren 2020, men fikk avslag.

Avslag ble det også da de gikk ned på søkesummen, men i april i år kom kontrabeskjeden; Kadetten ble tildelt 8,6 millioner kroner, hvorav 6,9 millioner kroner i «sin helhet tilbakebetales billettkjøpere», som det står i vedtaksbrevet fra Norsk kulturråd.

Nettstedet Ballade skrev om denne saken først, onsdag ettermiddag.

– Kravet om å tilbakebetale billettinntektene står i kontrakten Kadetten signerte da kompensasjonsmidlene ble utbetalt, og midlene ble utbetalt til Kadetten i slutten av april måned. Dersom de bryter kontrakten, vil Kulturrådet kunne kreve hele eller deler av kompensasjonsbeløpet tilbake. Vi har ikke angitt noen tidsfrist, men når det nå nærmer seg to måneder siden utbetaling, så forventer vi at Kadetten følger opp sine forpliktelser, sier Thomas Hansen i kulturrådet til VG, og legger til at de følger saken nøye.

Rundt om i østlandsområdet sitter 7000 mennesker som hver kjøpte billett til Kadetten 2020 for opp mot 1500 kroner. Mange av disse har hamret løs i kommentarfeltet til Kadettens Facebook-side og etterlyst refusjon etter gjentatte løfter om oppdateringer av situasjonen fra Kadettens side.

VG har vært i kontakt med over tyve billettkjøpere som hverken har hørt noe fra Kadetten eller fått penger tilbake.

Kadettens Facebook-side er ikke oppdatert siden november i fjor. På hjemmesiden er den siste posten fra oktober.

I mars sto Marion Voye Reilly fra Spikkestad frem i Klassekampen på vegne av sin datter Isabell og hennes to venninner og målbar kritikken om manglende informasjon og tomme løfter om billettrefusjon fra Kadettens side.

Slik reagerer hun når VG forteller henne at Kadetten ble tildelt over 8 millioner kroner av kulturrådet, hvorav nesten 7 millioner var øremerket billettrefusjon, bare noen få uker etter artikkelen:

– What? Er det sant? Vi har hverken sett noe penger eller hørt noe fra Kadetten, sier hun til VG.

– 1700 kroner pr. person er kanskje ikke mye i den store sammenhengen, men for en 16-åring, som min datter var da hun kjøpte billetten for halvannet år siden, er det mye penger. Dette handler jo også om prinsipper, mener hun.

VG har stilt grunnleggeren av Kadetten, Per Karsten Ims i Kadetten Holding, disse spørsmålene:

1) Hvorfor er det ikke betalt tilbake billettrefusjoner to måneder etter at dere fikk bevilget kompensasjonspenger fra Norsk kulturråd?

2) Hvorfor valgte dere ikke å betale tilbake refusjoner for festivalen i 2020 med en gang, når billettpengene faktisk var inne hos dere?

3) Publikum – mange av dem sinte og frustrerte – har forsøkt å få tak i dere siden november 2020, da den siste infoen på Kadettens Facebook-gruppe også ble postet. Hvorfor har informasjon om billettrefusjon stanset helt opp?

Til VG sier Ims at han solgte seg ut av Kadetten for flere måneder siden og henviser oss til Kadettens ferske styreleder fra 31. mai i år, Gohar Holden Sheikh, for svar.

Han har ikke respondert på gjentatte henvendelser onsdag ettermiddag og kveld, verken på telefon, telefonsvarer eller sms.

Ifølge Ballade hadde Gohar Holden Sheikh heller ikke besvart nettstedet tidligere på dagen.

Heller ikke Richard Heimdal i Holheim Holding, som gikk inn som storaksjonær i selskapet tidligere i år, har besvart VGs telefon eller tekstmelding.

Konsertgiganten Live Nation - som har samarbeidet med Kadetten siden oppstarten i 2018 - er på vei inn for å ta over styringen av festivalen. Sent onsdag kveld skriver Martin Nielsen i Live Nation dette i en epost til VG, der han ber om forståelse for at det tar noen dager før alt blir klart:

«Publikum fortjener Kadetten, og det skal de få! Om ikke, vil selvsagt publikum kunne refundere billetten sin. Viktigst nå er at ny ledelse som jobber for fullt med å løse alle løse tråder, gammel gjeld, søknader og mest av alt sikre at artistene er med videre. Ber om forståelse for at dette har tatt mer tid enn ventet. Kadetten vil informere publikum så fort de kan», skriver Nielsen.

Kadetten har blitt omtalt i media for mer enn musikken siden den startet i 2018. Det første året gikk de med dundrende underskudd og fikk en smell på 8, 3 millioner, som de rettet noe opp på året etter – som altså er den foreløpig siste festivalen som er avholdt – med et overskudd på en drøy million.

De grønne tallene var imidlertid for små til å rette opp den blodrøde egenkapitalen som i 2019 lå på minus 7, 3 millioner kroner. Kadetten dro også med seg en kortsiktig gjeld inn i pandemiåret 2020 på hele 9, 5 millioner kroner.

I 2019-regnskapet – som revisor for øvrig hadde flere merknader til – skriver Kadetten-styret at de «erkjenner at det knytter seg usikkerhet til selskapets evne til fortsatt drift», og at «selskapet har en svært anstrengt likviditet».

Såpass prekær var likviditeten at selskapet ble begjært tvangsoppløst av Asker og Bærum kemnerkontor i august 2020. Den gangen ble selskapet reddet og konkurs avverget ved at eksterne aktører kjøpte seg inn i Kadetten AS med frisk kapital.