BORELAG: Ola Kvernberg (foran) leder an et briljant diamantkjede av Nikolai Hængsle, Erik Nylander, Øyvind Blomstrøm, Daniel Buner Formo, Olaf Olsen og Martin Windstad. Foto: Marthe Amanda Vannebo

Musikkanmeldelse Ola Kvernberg – «Steamdome II: The Hypogean»: Briljant borelag

Ola Kvernberg går under jorden og finsliper karrierens flotteste diamant.

Av Tor Martin Bøe

Publisert: Nå nettopp

ALBUM: Jazz/elektronika

Ola Kvernberg

«Steamdome II: The Hypogean»

(Grappa)

Diamant er det hardeste av alle naturlige mineraler. De attråverdige edelstenene som har vært under trykk i opptil tre milliarder år har navnet sitt fra det greske ordet for uovervinnelig og uknuselig.

Det er noe vel så uknuselig og mektig over fiolinist/multitalent Ola Kvernbergs (sist sett som vinner av Guldbagge for filmmusikk) andre album i Steamdome-universet. Forrige var et damptog gjennom åpent landskap. Et overveldende lokomotiv som lente seg mot et mest mulig organisk uttrykk inni all sin kontrollerte galskap.

Oppfølgeren er en helt annet gravemaskin.

Det noe snublede døpte «Steamdome II: The Hypogean» er en time unik underjordisk presisjonsboring. Musikk som møysommelig har drillet seg nedover og dypere inn i jordskorpen, ned mot mantelen. Som virker å ha vært trykket sammen og godgjort seg over lang, lang tid før den nå er klar til å møte dagslyset igjen.

Man kan si at det består av voldsomme drag med progressiv jazz, i møte med en utvidet forståelse av elektronika. Og en alternativ tilnærming til hva rytmeseksjon faktisk innebær ... hei, ikke gå.

Selv om det kan fremstå pretensiøst når man skal beskrive prosjektet som svart tekst på en skjerm, er «Steamdome II» forbausende letthørt. Det burde ha appell hos både de som er tidlig ute på enhver konsert på sin nærmeste jazzscene og de som kommer for sent på samtlige Motorpsycho-konserter. Men også hos dem som mest av alt gleder seg til neste sjanse til å se Billie Eilish live.

Fiolinisten Kvernberg kommer ikke skikkelig fram før en drøy tredjedel ut i fortellingen. På det rytmiske sort diamant-sporet «Carbonado» trer klangen av solofeleklangen inn i helheten. Og bygger seg opp gjennom tittelsporet og den fjorten minutter korte «Devil Worm» før alt lander i det nydelige etterspillet «Diamondiferous».

Låtene nærmer seg timinuttersmerket og går gjerne over. Riktignok er spor to, «The Vault», knappe to minutter lang. Sikkert en forglemmelse.

Uansett er det vanskelig å trekke fram enkeltøyeblikk som oppsummerer essensen i det Kvernberg og hans mangfoldige sekstett gjør her. Hvem som spiller hva, hva som spiller hvem og hvordan det egentlig henger sammen, er en runddans av lange tanker som strekker seg gjennom albumet. Det er i totalen av fasettene at dette bokstavelig talt skinner.

Diamanter er edelstener for evigheten. Det er «Steamdome II: The Hypogean» også.