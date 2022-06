LISTETOPP: Kate Bush, her avbildet i 2014.

Kate Bush bryter tausheten etter «Stranger Things»-suksessen

En av 63-åringens største hits erobrer verden på ny, 37 år etter at den gjorde det første gang. – Veldig spennende, melder artisten.



«Running Up That Hill (A Deal With God)» fra 1985 er nå den mest spilte sangen i verden på Spotify.

Det fremgår av strømmetjenestens egen hitliste.

Suksessen kommer i kjølvannet av låtens tunge tilstedeværelse i tredje sesong av Netflix-serien «Stranger Things», som hadde premiere forrige helg, tre år etter forrige sesong.

Låten er langt mer enn et lydspor til handlingen; i «Stranger Things» er den integrert i dramaet – som en trøstesang for rollefiguren Max (spilt av Sadie Sink), som sørger over sin halvbror Billys død. Og som noe enda mer dramatisk litt ut i serien.

PROMOTERER: Netflix gjør sitt for å dytte Kate Bush-sangen til topps.

Suksessen er så ekstraordinær at den notorisk mediesky Bush nå kommenterer den selv – på sin hjemmeside, hvor hun primært poster korte julehilsener og nyheter om produkter man kan få kjøpt.

Der omtaler hun «Stranger Things» som fantastisk og gripende.

– Jeg elsker den også!, skriver Bush.

Videre uttrykker hun stor begeistring for at seriens unge fans gir sangen hennes nytt liv.

– Alt dette er veldig spennende! Tusen takk til alle som har støttet sangen.

SENSASJON: Kate Bush brakdebuterte som 19-åring i 1978.

Omfattende arbeid

Britiske Bush har i årtier vært et betydelig referansepunkt i popmusikken. Hun vokter også bruken av sin musikk strengt.

I et intervju med Variety forteller «Stranger Things»’ musikkansvarlige, Nora Felder, at de startet arbeidet med å få lisensiert «Running Up That Hill» for over to år siden.

Jobben ble enklere av at Bush fra før var stor fan av «Stranger Things».

– Vi lagde forseggjorte scenebeskrivelser som ga så mye kontekst som mulig, slik at Kate og leiren hennes fikk full forståelse av hvordan låten var tenkt brukt, sier Felder.

Mandag gikk «Running Up That Hill» inn på 13. plass på Spotifys globale, daglig oppdaterte hitliste.

Tirsdag rykket den opp til fjerdeplass, onsdag til annenplass – og har siden da kun ligget bak Harry Styles’ «As It Was», begge disse strømmes nå over åtte millioner ganger daglig. Dette er usedvanlig høye tall også for låter som topper denne listen.

Den feberhete interessen for Bush-klassikeren sørger også for at den nå erobrer mange lands offisielle, ukesbaserte hitlister.

Eksempelvis gikk den rett opp til annenplass på den australske hitlisten fredag morgen. Da låten kom ut i 1985 nådde den sjetteplass i samme land.

I Norge gjør «Running Up That Hill» nå sin første entré på VG-lista, på 20. plass.

Den ligger i toppsjiktet av Spotifys daglige norgesliste, og vil til uken etter alt å dømme klatre vesentlig på VG-lista, Norges offisielle hitliste.

Toppet kåring

Låten er ikke bare kjent som singel; den er også åpningssporet på Bush’ mest anerkjente album, «Hounds Of Love».

I 2014 plasserte VGs daværende musikkanmeldere sangen på topp i en omfattende kåring av Bush’ beste låter.

ORIGINALEN: «Running Up That Hill» i sitt opprinnelige format, syvtommers vinylsingel.

Bush ble en sensasjon da hun debuterte som 19-åring med singelen «Wuthering Heights» i 1978.

Hun ble da den første kvinnelige artisten som toppet hitlisten i Storbritannia med en egenskrevet låt.

Etter 15 år med hits og en rekke storselgende, kritikerroste plater trakk Bush seg rolig tilbake fra popsirkuset.

Siden da har uventede tilbaketog blitt noe av en vane for den mediesky artisten.

EKSENTRISK: Promobilde av Kate Bush fra 2011, da hun ga ut en plate med nye versjoner av sanger hun først ga ut rundt tjue år tidligere. Den het «Director’s Cut».

I 2005 slapp hun dobbeltalbumet «Aerial» etter 12 års musikalsk taushet. Det anerkjennes som en av hennes beste utgivelser.

I 2014 gjennomførte hun 22 teatralske konserter på spillestedet Hammersmith Apollo i London. Det var hennes første fullblods konserter på 35 år. Alle konsertene ble solgt ut på 15 minutter, og hyllesten var massiv.

Og i 2022 får hun altså en verdensomspennende slager, 17 år siden sist hun hadde en hit i flere land.