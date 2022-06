BLENDENDE DISCO: Linnea Dale henter maks ut av tidsånden på sin ferske singel.

Ukens låter: Linnea Dale, Delara og Rae Sremmurd

... pluss en effektiv svensk EM-låt: Her er helgelyden.

Pharrell Williams, 21 Savage & Tyler The Creator – «Cash In Cash Out»

Vi begynner i det harde, men hektende hjørnet. Pharrell har fått med seg to av de mest inspirerte rapperne akkurat nå på den iskalde låten «Cash In Cash Out», og 21 Savage og Tyler, The Creator angriper den skrubbsultent fra hver sin kant – sistnevnte er endog på nippet til å tangere toppene fra mesterlige «Call Me If You Get Lost». Men mest imponerende er det kanskje at Williams fortsatt greier å holde dette nivået – med såpass få virkemidler – over 20 år etter det som logisk sett burde vært storhetstiden.

Delara – «People Come And Go»

Amanda Delara har i en årrekke utmerket seg som en egenartet norsk stemme i grenselandet mellom pop og r & b, men med den solkyssede singelen «People Come And Go» tar hun et hørbart steg mot det tilsynelatende allestedsnærværende disco-soundet. Melodien er tiltalende, og Delara behersker sjangeren til fingerspissene, men låten ville tjent på å bikke treminuttersmerket. Her rekker hun knapt å slå ut vingene før moroa er over.

Rae Sremmurd – «Denial»

Brødreduoen fra Tupelo, Mississippi har ikke helt greid å følge opp «Black Beatles», som jo dominerte Billboard Hot 100 i siste kvartal av 2016. Det spørs om «Denial», første smakebit fra det kommende fjerdealbumet, vil rokke ved det faktumet. Det låter uansett sommerlig, svalt og behagelig, men dessverre også temmelig monotont, uten refrengstyrken som preger de mest lysende Rae Sremmurd-øyeblikkene.

Kenneth Ishak – «Something» (Live at the Island)

Fjorårets beste norske indiepop-album? Den æren tilfaller kjapt mossingen Kenneth Ishak, som overgikk seg selv med den rike, intelligente og velspilte platen «Native Tongue». Et av høydepunktene derfra, den løssnippede George Harrison-rusleren «Something», kommer her i en ny versjon – spilt inn utenfor en hytte mens solen gikk ned, ifølge presseskrivet. Resultatet er dempet og intimt, og høres ut som noe Shuggie Otis kunne spilt inn en døsig solskinnsdag i 1973. Veldig fint, med andre ord.

Molly Sandén – «Vi:et i vinsten»

Du kan ikke skrive «vinne» uten «vi». Det er budskapet i Molly Sandéns låt til det svenske kvinnelandslaget i forkant av sommerens fotball-EM, og hvis söta syrran skulle ryke ut tidlig i turneringen, er det ikke Sandéns feil: «Vi:et i vinsten» er umiddelbar og allsangvennlig som pokker, med et fint og sprettende driv før låten kulminerer i tunge, tribale trommer. Stor kunst er det aldeles ikke, men innenfor sjangeren er dette absolutt godkjent.

Linnea Dale – «Deep In A Dream»

Linnea Dale er tilbake med ferskvare, og uttrykket kan – ikke så veldig overraskende – plasseres i disco-sekken. «Deep In A Dream» byr imidlertid på opptil flere herlige vendinger og avstikkere underveis. Soundet er mer kantete og kjølig enn det meste det er naturlig å sammenligne dette med, og Dale synger med uanstrengt og suveren autoritet. Denne låten skriker etter en giftig remiks som varer fire ganger så lenge.