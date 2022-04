UKRAINA-STØTTE: David Gilmour i Pink Floyd har ukrainsk familie. – Mine barnebarn er halvt ukrainske, min svigerdatter Janina er ukrainsk. Bestemoren hennes var i Kharkiv for inntil tre uker siden. Hun er gammel og i rullestol. Nå er hun til Sverige, sier Gilmour til The Guardian.

Pink Floyd med første nyskrevne låt på 28 år

Da de oppdaget at deres ukrainske musikervenn måtte avbryte USA-turneen for å kjempe mot den russiske invasjonen, trommet Pink Floyd sammen.

Av Hanne Hattrem

Publisert: Oppdatert nå nettopp

David Gilmour, Pink Floyds frontfigur, ble gjort oppmerksom på Instagram-kontoen til sangeren Andriy Khlyvnyuk i Ukraina-bandet BoomBox.

Han og Gilmour hadde gjort et opptreden sammen med i London tilbake i 2015.

På Instagram fant Gilmour en video av en krigstrøtt Andriy Khlyvnyuk, som fremførte sangen «Oh, the Red Viburnum in the Meadow» foran St. Sofia-katedralen i Kyiv, skriver The Guardian.

Khlyvnyuk hadde i slutten av februar 2022 måttet avbryte bandets USA-turne og reise hjem for å kjempe mot den russiske invasjonen.

Sangen er en protestsang fra 1914, en hyllest til soldater som var med i første verdenskrig og siden i den ukrainske uavhengighetskrigen.

– Det var magisk og jeg tenkte jeg kanskje kunne gjøre noe, bruke den store plattformen vår. Det er vanskelig og frustrerende å se på at en stormakt angriper en uavhengig, fredelig, demokratisk nasjon, sier Gilmour til avisen.

SAMLPES INN: Frontfigur Andriy Khlyvnyuk i den populære ukrainske rockebandet Boombox, samples inn i den nye låten fra Pink Floyd og David Gilmour, trommeslager Nick Mason, musiker og produsent Nitin Sawhney og bassisten Guy Pratt. DELER UT MAT: Andriy Khlyvnyuk i bandet Boombox har kjøpt mat som han deler til sultne medborgere i Kyiv. Bildet er tatt 2. mars.

Slippes fredag

Bandmedlemmer ble innkalt, det ble funnet akkorder og skrevet seksjoner til sangen, men det tok tid før de klarte å spore opp Andriy Khlyvnyuk.

Gilmour forteller at han blant annet snakket med Khlyvnyuk over FaceTime på sykehuset da han hadde fått fjernet en granatsplint fra kinnet.

– Tirsdag fortalte han meg at han hadde plukket opp likene av døde landsmenn og at dagen hadde vært et helvete. Han ble likevel veldig fornøyd med sangen og skrev at en dag skal vi spille den sammen og ta oss en god øl etterpå, sier Gilmour.

Resultatet ble låten «Hey Hey, Rise Up!», der Andriy Khlyvnyuks opptreden foran katedralen er flettet inn.

Låten slippes ved midnatt fredag og inntektene går til humanitær nødhjelp i Ukraina.

Det britiske eksperimentelle rockebandet, kjent for sine spesielle lydeffekter og episke komposisjoner ble etablert i 1965 og offisielt nedlagt i 2014. bandet har solgt mer enn 250 millioner album.

Sist da ga ut ny musikk var for 28 år siden, ifølge The Guardian.

David Gilmour og trommelsager Nick Mason har riktignok kommet sammen i ettertid for en nyinnspilling av albumet «Division Bell», en hyllest til avdøde keyboardspiller Rick Wright.