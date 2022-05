OPP MED HENDA HVIS DU IKKE KLER DEG BLOGGETE: Harry Styles gir ukomplisert pop et ansikt – og lykkes.

Plateanmeldelse: Harry Styles – «Harry’s House»: Harry blir huslig

ALBUM: POP

Harry Styles

«Harry’s House»

(Columbia/Erskine)

Velpleid hverdagspop blir ikke stort mer overskuddspreget enn dette.

Av Marius Asp

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Til tross for at Harry Styles strengt tatt kun trengte én solosingel – den frekt titulerte (og musikalsk imponerende) «Sign Of The Times» – for å riste av seg fortiden som boyband-stjerne, er det fortsatt ikke helt klart hvem 28-åringen fra Redditch, Worcestershire i England faktisk er.

Rent utover at han er en kjekk, talentfull og tilsynelatende godhjertet «bloke» som manøvrerer Hollywood og Bishopshire like uanstrengt, selvsagt – en slags opphøyd nabogutt med hjerte av gull og et våkent øre for inspirerte pop-hooks.

Hvor mye nærmere vi kommer Styles på hans tredje album, kan diskuteres – til tross for at han med den Joni Mitchell-parafraserende platetittelen inviterer oss hjem til sin versjon av «MTV Cribs», der han presenterer kjøleskapet sitt, bekymringsfrie stunder i venners lag og – naturlig nok – stedet der «moroa» finner sted.

Med mindre talent involvert kunne dette «konseptet» raskt blitt opplevd som irriterende og påklistret. Men Kid Harpoon, Tyler Johnson og Styles selv har tvert imot skapt et produkt som spruter av overskudd – i det minste melodisk og sonisk.

Nesten hver eneste av disse 13 låtene kommer utstyrt med slående vendinger, interessante ideer og melodilinjer det frister å høre om igjen.

De tre første låtene – «Music For a Sushi Restaurant» (ja, den heter faktisk det), «Late Night Talking» og «Grapejuice» – oppsummerer prosjektet godt: Den eksistensielle fallhøyden er lav, men graden av uanstrengt nytelse er høy.

Enda bedre låter inntreffer underveis, deriblant luftige, funky «Cinema» og den regelrett sexy «Daydreaming», som sampler Brothers Johnsons «Ain’t We Funkin’ Now» og lar Harry vise seg frem som den effektive vokalisten han er.

Dermed er det synd at Styles fortsatt tidvis snubler, som på førstesingelen «As It Was» – en låt som ikke makter å opprettholde momentumet lydbildet utstyrer den med – eller den dvaske selvhjelpsballaden «Matilda».

Dette er likevel såpass gjennomført at man blir sittende og lengte etter mesterverket Harry Styles sannsynligvis har innabords.

BESTE LÅT: «Daydreaming»