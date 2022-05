POPVETERAN: Madonna, her på scenen i Colombia 30. april i år.

Madonna sperret ute fra Insta-live

Madonna (63) satt klar til å gå live for sine 18 millioner følgere fredag, men ble nektet.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

I stedet ble popdronningen møtt med en skriftlig beskjed fra Instagram, om at hun har «brutt retningslinjene» og derfor ikke fikk sende på direkten.

Madonna har lagt ut en video som viser at hun stoppes.

– Nå skal vi gå live, folkens, sier superstjernen før hun får beskjed om at hun er blokkert.

– Hva faen? Vi nektes å gå live? Hva skjer? sier Madonna i klippet.

– Jeg er målløs, sier 63-åringen og fleiper om at hun aldri har hatt på seg så mye klær som akkurat der og da.

Det er nemlig bilder og klipp som viser naken hud, som har fått Madonna i klisteret. Popikonet vekker hyppig oppsikt for sine dristige poster, og hun har også tidligere opplevd å få bilder fjernet fra nettplattformen.

I videoen ser man Madonna få en standardmelding fra Instagram, der det står at «nettjenesten skal være et autentisk og trygt sted for inspirasjon og uttrykk».

«Hjelp oss å dyrke dette samfunnet. Legg bare ut dine egne bilder og videoer, og følge loven. Respekt alle på Instagram, ikke spam eller post nakenbilder».

Madonna har provosert, sjokkert og fascinert verden helt siden hun startet karrieren tidlig på 80-tallet.

Nylig skapte hun furore med dette kunstprosjektet – se VGTV:

Les også Madonna raser mot 50 Cent etter krangel om undertøysbilder 50 Cent beklager overfor Madonna etter at han gjorde narr av pikante bilder hun la ut av seg selv på Instagram.