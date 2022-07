FAR OG DATTER: Det er isfront mellom Jamie Spears og datteren Britney Spears

Britneys far må møte i retten

Jamie Spears (70) må i løpet av de neste 30 dagene møte til høring for å svare for anklager om spionering på sin berømte datter.

Det bestemte dommer Brenda Penny i Los Angeles onsdag denne uken, ifølge Sky News.

Ni måneder har gått siden Britney ble løsrevet fra det nær 14 år lange vergemålet, der faren hadde hovedansvaret med å styre hennes liv og karriere.

Jamie Spears er beskyldt for å ha brukt overvåkningsutstyr for å spionere på sin egen datter mens han var hennes formynder.

I tillegg til å måtte møte til høring, er 70-åringen pålagt å legge frem all skriftlig dokumentasjon som Britneys advokater har etterspurt.

Britneys advokat, Matthew Rosengart, fortalte til pressen utenfor rettsbygningen i Los Angeles onsdag at det «var en god dag i retten for Britney».

– Og det var en veldig god dag for rettferdigheten, sa han.

Rosengart uttalte videre, ifølge Sky News, at Britneys far har styrt unna avhør i ni måneder.

– Nå kommer dagen der han må stilles til ansvar. Vi har bare sett en mur av motstand fra hans side, sa artistens advokat.

Avsløringer på TV

I fjorårets Emmy-nominerte dokumentar «Controlling Britney Spears» brettet kilder ut hvordan vergemålet i stor grad styrte Britneys liv.

Ifølge en tidligere ansatt i sikkerhetsfirmaet Black Box, som Jamie Spears ansatte for å beskytte datteren, var overvåkningen av popstjernen intens. Det skal blant annet ha blitt tatt hemmelige lydopptak fra soverommet hennes.

Overvåkningstiltakene skal ha blitt oppgitt å være nødvendige for å beskytte Britney.

Opptak av privatpersoner på private steder, samt kopiering av kommunikasjon uten den aktuelle personens samtykke, er ulovlig i USA.

Mathew Rosengart har tidligere uttalt at enhver uautorisert overvåkning av Britneys kommunikasjon er «et skammelig brudd på hennes personvernrettigheter».

Nekter skyld

Jamie Spears har nektet for å ha spionert på datteren, og har uttalt at alle påstandene om overvåkning er «falske».

Om Britney blir kalt inn til høringen, er ennå ikke avklart. Britneys advokat argumenterte i retten onsdag med at hun må få slippe.

Alex Weingarten, farens advokat, uttalte på sin side at «det er to parter i saken, og at de må kunne kalle inn Britney for å konfrontere henne.

Weingarten innlot ifølge Variety å svare på spørsmål fra pressen etter onsdagens rettsmøte.

Forholdet mellom Britney og faren – og resten av familien hennes – er fortsatt svært anspent. Hun har gjentatte ganger utbrodert i skriftlige innlegg på Instagram hvor skuffet og rasende hun er på slekten.

Hverken Britneys foreldre eller to søsken var invitert da Britney i forrige måned giftet seg med Sam Asghari (28).

Invitert var heller ikke Britneys ekskjæreste, Jason Alexander, som møtte opp ubedt. Han er siden ilagt tre års besøksforbud.

