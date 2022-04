Kommentar

Årets Spellemann. Årets forbilde

Av Tor Martin Bøe

STJERNEMØTE: Girl In Red mottar Spellemannpris fra Billie Eilish.

Girl In Red er ikke bare en popartist. Hun er også et globalt forbilde.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

To sentrale øyeblikk i norsk musikk internasjonalt i fjor: TikToks brukere omfavnet Auroras «Runaway». Taylor Swift omtalte Girl In Reds album «If I Could Make It Go Quiet» som spektakulært til sine to millioner Instagram-følgere.

Det er ikke (bare) derfor Girl in Red blir «Årets Spellemann».

Det er likevel en del av fortellingen.

Se alle årets Spellemannvinnere her.

En av de raskeste suksessreisene i norsk musikk startet med at Marie Ulven (da 20) vant Årets Urørt i P3, så kort tid tilbake som høsten 2018.

Tre og et halvt år senere er 23-åringen prominent representert på Coachella-festivalen og mer omtalt i internasjonale medier enn nasjonale. Hun er en artist som blir lagt merke til i både Paper og New York Times.

Og nå altså «Årets Spellemann» i tillegg til mestvinnende bronseharpemottaker for musikkåret 2021.

For et album hun har gitt ut på eget selskap, primært med hjelp av Mattias Tellez – og på «Serotonin», broren til Billie Eilish: Finneas.

Et smart, småintrovert indiepopalbum, som ikke ligner på det man tenker på som allmenn popmusikk i vår tid. Som det likevel er.

Hvordan skal man ellers forklare at «If I Could Make It Go Quiet» er det mest nominerte i prisutdelingens historie?

Marie Ulven har brukt oppmerksomheten til å være åpen om de personlige tekstene sine, om forbilder, om egen mental helse og tilværelsen som skeiv rollemodell. Hun har merket musikken sin som queer music.

Nå er «Do you listen to girl in red» blitt et velkjent internasjonalt kodeord for «er du lesbisk»? Slik overfører hun egen selvtillit til publikum. Slik går hun fra å være artist til å bli et globalt fenomen.

Og det er derfor det nesten virket helt hverdagslig at hun fikk utdelt prisen fra en av verdens største artister akkurat nå, Billie Eilish.

Så kan man selvsagt fundere over om ikke Chris Holsten også er en slags «Årets Spellemann». Han er i alle fall en av artistene som virkelig har jobbet knallhardt de siste årene, og nå har stått bak «Årets låt» to år på rad (takk og lov at det ikke ble en coverlåt i år også).

Eller om Aurora, vinneren av «Årets internasjonale suksess», snart skal nå opp som «Årets Spellemann» – etter å blant annet ha vært sentral i «Frost 2» og senere gått viralt over hele kloden med «Runaway».

Den syv år gamle låten hennes som dukket opp massivt i TikTok rundt årsskiftet 2020/2021 har for øyeblikket tatt avspillingstaksameteret på Spotify til 487 millioner spillinger.

En god del mer enn totalen for Girl in Reds debutalbum, som ligger på totalt 332 millioner etter å ha vært ute i snaut år.

Men så er da «If I Could Make It Go Quiet» også veldig mye mer enn «bare» et album.