KUNNE FÅTT PENGER: Cezinando, her under turnéstart på Sentrum Scene 6. mars 2020. Seks dager senere stengte Norge ned, og turneen ble skrinlagt.

Cezinando gikk glipp av store kompensasjonsbeløp

Den nylig tyveridømte artisten var kun en kontraktsignering unna å få 266.858 kroner utbetalt fra Norsk Kulturråd.

Av Thomas Talseth

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Kristoffer Cezinando Karlsen (26), kjent under artistnavnet Cezinando, ble mandag dømt til 120 timers samfunnsstraff for å ha vært med og stjålet designmøbler i fem tyveriraid i januar og februar 2021. Politiet gikk til aksjon mot de involverte våren 2021.

Cezinando ble også dømt til å betale en restaurant 16.320 kroner for møbler på avveie.

I Oslo tingrett sa artisten at han begikk tyveriene for egen vinnings skyld.

Info Dette er Cezinando dømt for: Tirsdag 26. januar cirka klokken 17:00: Cezinando tar seg inn på en kantine sammen med én annen person. Der stjeler de to designstoler til en verdi på til sammen 30.000 kroner.

Onsdag 27. januar cirka klokken 17:00 : Cezinando og tre andre tar seg inn på samme kantine som dagen før, og stjeler designstoler til en samlet verdi på 34.606 kroner.

Tirsdag 2. februar cirka klokken 17:45: Cezinando og to andre personer tar seg inn på Kaffebrenneriet på Bjørvika, og stjeler en lenestol til en verdi på 30.000 kroner.

Tirsdag 2. februar cirka klokken 22:23: Cezinando og to andre stjeler en Casino-sofa til en verdi på 100.000 kroner.

Onsdag 24. februar cirka klokken 21:00. Sammen med fem andre personer stjeler Cezinando 54 designstoler som hadde en samlet verdi på 186.000 kroner. Vis mer

Innsyn i offentlige dokumenter viser at Cezinando i kraft av sitt virke som artist kunne ha skaffet seg over 1,75 millioner kroner fra Kulturrådet helt lovlig, ved to tilfeller i 2021:

Ved å ettersende dokumentasjon i en søknad som etter Kulturrådets beregninger kunne gitt ham 1,5 millioner.

Ved å signere en kontrakt for å få utbetalt 266.858 kroner Kulturrådet hadde innvilget ham.

Selv er artisten taus om hvorfor han ikke tok grep for å sikre seg disse pengene.

VG har spurt Kulturrådets kommunikasjonsdirektør Thomas Hansen:

– Dersom Cezinando bare hadde signert kontrakten han ble tilsendt, hadde han da fått utbetalt de 266.858 kronene?

– Det er helt riktig. Kontraktsigneringen foregår digitalt i Altinn.

Hevet summen

To dager etter det siste og største tyveriraidet sendte artisten en søknad om kompensasjon til Kulturrådet, for 14 corona-avlyste konserter høsten 2020.

Det samlede beløpet han søkte om var på 931.532 kroner. På grunn av en forskriftsendring hevet Kulturrådet summen på søknaden til 1,5 millioner.

Kulturrådet ba Cezinando ettersende kontrakter, avtaler og fakturaer for fem av de 14 konsertene han søkte kompensasjon for.

To ved Sentrum Scene i Oslo, en ved Union Scene i Drammen og to ved USF Verftet i Bergen.

Noen slik dokumentasjon dukket imidlertid ikke opp, ifølge Kulturrådet, som senere avslo søknaden.

Konsertplanene var høyst reelle, om man legger informasjon fra andre involverte aktører til grunn.

Alle de ovennevnte konsertene figurerer også i en søknad fra Cezinandos bookingbyrå. Sentrum Scene-konsertene er inkludert i en søknad fra konsertstedet selv, og i en søknad fra deres eier. Alle disse søknadene ble innvilget, ifølge Kulturrådet.

Både Union Scene og USF Verftet sier til VG at Cezinando-konserter var planlagt å finne sted hos dem på de oppgitte datoene.

Cezinando har ikke besvart VGs henvendelser om kommentar til saken.

Hans manager Silje Larsen Borgan i Little Big Sister ønsker ikke å kommentere.

Ville ikke svare

Om Cezinando kun var noen eposter unna å få halvannen million i kompensasjon for de ovennevnte 2020-konsertene, var han enda nærmere å få litt over en kvart million for fem corona-rammede konserter som var planlagt avholdt i mars og juni 2021.

Han søkte i august 2021, og tre måneder senere fikk Cezinando innvilget hele søknadsbeløpet på 266.858 kroner.

«Kompensasjonen må aksepteres innen 14 dager for at den ikke skal bortfalle», står det i vedtaksdokumentet.

Nesten fire måneder senere går det ut en purring fra Kulturrådet.

«Vennligst aksepter kontrakten om du vil ha midlene utbetalt. Hvis kontrakten ikke blir akseptert innen 30 dager fra dags dato 16.03.2022, vil midlene bortfalle. Ytterligere varsler vil ikke bli gitt», er beskjeden der.

Ifølge Kulturrådet har det ikke vært mer korrespondanse om saken.

I Oslo tingrett mandag spurte dommeren Cezinando om hvorfor møbeltyveriene i starten av 2021 ble begått.

– Det ønsker jeg dessverre ikke å svare på, sa han.

Dommeren sa deretter at siktede måtte, som forutsetning i en tilståelsessak, forklare seg om noe av bakgrunnen for hendelsen.

– Det var for egen vinning, forklarte Cezinando da.

«Av ulike årsaker har det vært problematisk for ham å forklare seg fritt i retten om personlige forhold og om bakgrunnen for saken, blant annet som følge av stor presseoppmerksomhet», heter det i dommen fra tingretten.

Preget av nedstengning

Cezinandos forsvarer Mette Yvonne Larsen har både før, under og etter rettssaken påpekt at han angrer på det han har gjort.

På spørsmål fra NRK i slutten av april, om hvorfor Cezinando begikk tyveriene, svarte advokaten:

– Han, som flere andre, har opplevd corona-pandemien og samfunnets totale nedstengning som en stor belastning og dette har preget ham i stor grad. Dette er ingen unnskyldning for å foreta kriminelle handlinger, men det er en forklaring.

Etter at dommen falt mandag ettermiddag sa forsvareren til NRK:

– Jeg har knapt nok noensinne i min karriere møtt en klient som til de grader angrer på sine handlinger.

Kulturrådet har både fått og krevd tilbake store beløp i sin stimuleringsordning for kulturlivet.

I kompensasjonsordningen, som Cezinando søkte på, har tilbakebetaling fra søker og uavhentede midler vært langt mindre vanlig.

– Men vi har enkelteksempler på at søkere mener at pengene heller bør gå til andre søkere og som enten lar være å signere kontrakten eller til og med betaler tilbake utbetalte midler frivillig, sier Kulturrådets kommunikasjonsdirektør Thomas Hansen.

– I tillegg har vi eksempler på at søkere rett og slett glemmer å signere kontrakten, og kommer tilbake til oss noen måneder senere. Men da kan det ofte være for sent.

– Hva kan dere si om mulige årsaker til utfallet i disse to sakene, basert på de erfaringer dere har?

– Det er vanskelig for oss å spekulere, men det kan være at man har oppdaget feil ved søknaden, eller at man finner ut at inntektstapet er dekket inn gjennom søknader fra samarbeidspartnere eller andre underleverandører.

Fikk millionbeløp i 2020

I kompensasjonsordningens forskrift står det at hver enkelt underleverandør – for eksempel artist og bookingbyrå – kun skal søke om «sin» andel fra samme arrangement.

Det skal likevel ha vært praksis blant enkelte søkere i bransjen å «slå sammen» kravene, for så å fordele ens tildelte sum på flere aktører.

Bookingsjef Thomas Olavsen i Cezinandos bookingbyrå TimeOut Agency sier at de ikke har hatt befatning med utbetaling av kompensasjonsmidler til Cezinando.

Artisten har fra før erfaring med kompensasjonsordningen for corona-rammet kulturbransje.

I den første ordningen, som dekket perioden mai-august 2020, fikk Cezinando 1,27 millioner utbetalt.

Saksdokumentene viser at kontrakten for tilskuddet den gang ble akseptert samme dag som den ble sendt ut.

Ifølge årsregnskapet fra hans selveide Cezinando AS, mottok selskapet i 2021 kompensasjon fra tre instanser: 90.000 fra Fond for lyd og bilde, 30.000 i stipend fra LO-organisasjonen Creo og 86.125 fra Kulturdepartementet via Tono.

Selskapet endte med et resultat før skatt på 188.000.