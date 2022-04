POPDIVA: Céline Dion, her avbildet i 2019.

Céline Dion utsetter i Norge – igjen

Superstjernens turné, som allerede er utsatt to ganger, er skjøvet på igjen. Céline Dion (54) har fortsatt helseproblemer.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Céline Dion skulle gå på scenen i Telenor Arena 27. og 28. august. Nå er begge utsatt til september neste år.

Det melder arrangør All Things Live til billekjøperne, men også på Ticketmaster står det at begge konsertene er utsatt.

«Céline hadde fullført de første 52 showene på turneen før pandemien dukket opp i mars 2020, men har nylig blitt behandlet for alvorlige og vedvarende muskelspasmer som hindrer henne i å prestere, og restitusjonen hennes tar lengre tid enn hun håpet. Hennes medisinske team fortsetter å evaluere og behandle tilstanden», skriver All Things Live.

De nye datoene i Norge er 27. og 28. september 2023. Dette er altså tredje gang konsertene blir utsatt her til lands.

Lei seg

«Jeg er så lei meg for at vi må forandre Europa-planene enda en gang», sier Dion i en pressemelding via arrangøren.

«Først måtte vi skyve på dem på grunn av pandemien, og nå er det helsen min som fører til ny utsettelse», legger hun til.

Den franskkanadiske gullstrupen opplyser at hun er «litt bedre», og at hun ikke klarer å vente til hun er på veiene igjen.

«Men jeg er ikke helt der ennå», skriver hun.

VG har tidligere omtalt at Dion har avlyst show i Las Vegas på grunn av plagene.

Norsk Helseinformatikk skriver på sine nettsider at muskelspasmer, såkalte dystonier, er en gruppe tilstander med ufrivillige muskelsammentrekninger. Det skilles mellom isolerte dystonier og kombinerte dystonier, der det foreligger underliggende nevrologisk sykdom.

Dion har solgt over 250 millioner plater på verdensbasis. Aller mest kjent er hun kanskje for «Titanic»-låten «My Heart Will Go On». Hun har høstet en rekke statuetter og opptrådt på verdens største arenaer.

Billettkjøperne har valget mellom å beholde billettene til neste år eller å få dem refundert.