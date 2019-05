FINALE: Norske KEiiNO kom på femteplass under gårsdagens Eurovision-fest. Foto: RONEN ZVULUN / X90084

KEiiNO planlegger album

OSLO/TEL AVIV (VG) KEiiNO ble publikumsfavoritt under gårsdagens Eurovision Song Contest-finale. Nå avslører gruppen at de vil gi ut et album.

Nå nettopp







– Vi kom hit for å gjøre en ting: få sangen, budskapet og joiken ut til folket! Og dette viser at joiken, som er en av Europas eldste sangtradisjoner, berører folkesjela, sier den samiske låtskriveren, rapperen og joikeren, Fred Buljo, til VG.

– Nå ønsker vi å lage et konseptalbum med urfolksspråk fra hele verden.

Lørdag kom han, sangeren Alexandra Rotan og sanger-låtskriveren Tom Hugo, som utgjør musikkgruppen KEiiNO, på femteplass i Eurovision Song Contest-finalen i Tel Aviv i Israel. Ingen fikk flere publikumsstemmer en den norske gruppen. Det var Nederland som vant finalen.

– Vi føler at vi vant Europa! Vi lager ikke musikk for anmeldere, så å se at vår kombinasjon av joik og fengende pop treffer så bredt er en ubeskrivelig god følelse, sa Tom Hugo til VG rett etter sendingen.

les også KEiiNO vant folket – fikk flest publikumsstemmer

les også KEiiNO gjør narr av Russlands Eurovision-finalist Sergey Lazarev

– Et enormt skritt

KEiiNO fikk terningkast tre av VG, og ble slaktet i Sverige. Men av VG-leserne fikk de terningkast fem.

Etter femteplassen i går lover gruppen at vi vil få se mer av dem i tiden som kommer:

– Dette er et enormt skritt i riktig retning for den samiske kulturen! Det er fortsatt bare mai i FNs år for urfolksspråk så nå kan vi fortsette arbeidet med å styrke truede språk. Det er ett av målene til KEiiNO dette året, sier Buljo.

KEiiNO endte med 338 poeng, etter kun 47 poeng fra de 41 juryene. Publikumsstemmene var nok til at KEiiNO hoppet fra 15.- til 5. plass.

Sverige ledet etter jurystemmene med 239 poeng, men med kun 93 poeng fra publikum endte Sverige på en sjetteplass – seks poeng bak Norge.

Publisert: 19.05.19 kl. 07:39