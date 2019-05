POPIKON: Britney Spears, her på GLAD Awards i Beverly Hills i april i fjor. Foto: Chris Pizzello / AP

Britneys manager sår tvil om stjernens fremtid

Larry Rudolph, Britneys mangeårige manager, sier det er usikkert om popstjernen noensinne vil opptre igjen.

I oktober i fjor ble det kjent at popstjernen (37) hadde sagt ja til en ny runde i Las Vegas, og at konsertene skulle gå fra februar til august i år. I januar ble alt lagt på is på ubestemt tid.

Britney opplyste at farens helsesituasjon var årsaken. Jamie Spears (66), som har vært verge for Britney etter hennes store psykiske sammenbrudd for over ti år siden, lider nemlig av en alvorlig tarmsykdom.

Nå sier manageren Larry Rudolph til TMZ at Britney ikke kommer til å returnere til Las Vegas med det første. Kanskje skjer det aldri.

– Som den personen som rettleder henne i karrieren, basert på den nødvendig informasjonen som alle hennes profesjonelle samarbeidspartnere mottar, er det tydelig for meg at Britney ikke bør dra tilbake til Las Vegas for å fullføre. Ikke i nær fremtid. Muligens aldri.

Larry Rudolph (55) presiserer at han kun har overoppsyn med artistens karriere. Han er ikke direkte involvert i medisinske beslutninger knyttet til henne. Britney innviet for mange år siden omverdenen i sine plager relatert til bipolar lidelse.

Var forberedt

Manageren opplyser til TMZ at superstjernen var godt over halvveis i all øvingen og planleggingen for Las Vegas-showene da de brått mått sette på bremsen.

– Det var den perfekte stormen. Vi måtte avlyse alt fordi medisinene til Britney sluttet å virke, og hun var stresset og bekymret for faren sin.

Ruldolp sier at det alltid er Britney selv som styrer hvorvidt hun vil turnere og opptre. I fjor skal hun imidlertid ha vært svært oppglødd og ringt ham daglig. Nå er det måneder siden han har hørt fra henne, noe han tolker som et klart signal på at hun ikke ønsker å jobbe.

Manageren, som har jobbet med Britney helt siden gjennombruddet i 1998 og frem til nå – kun avbrutt av en fire års pause fra 2004- 2008, vil ikke presse stjernen til å gjøre comeback. Han mener Britney må holde seg i ro til hun er klar fysisk og psykisk, og til hun igjen føler en glød for jobben.

– Er det sånn at den tiden aldri kommer, så kommer den aldri. Men skulle hun en gang i fremtiden få lyst til å opptre igjen, så er jeg her. Og da skal jeg si fra om jeg mener det er en god idé eller ikke, sier han.

MANAGER: Britney Spears og Larry Rudolph på en MTV-galla i september 2008. Foto: Kevork Djansezian / AP

Britney sto på scenen i Norge så sent som i fjor, da til totalslakt fra VGs anmelder.

Britney har hatt mer å bekymre seg for den siste tiden. Nylig fikk hun politiets medhold i å ilegge Sam Lutfi (44), som var hennes manager i perioden Rudolph ikke var det, besøksforbud. Det var Lutfi som jobbet med Britney før det store sammenbruddet i 2008, og etter at samarbeidet opphørte, har han hatt et svært anstrengt forhold til henne og hennes familie. Spears-familien hevder at Lutfi skal ha trakassert og truet dem.

Selv om popstjernen nå har fri på ubestemt tid, har tobarnsmoren nok til smør på brødskiven. Over seks millioner kroner i uken skal Britney tidligere ha tjent på å være Vegas-artist.

Første gang hun sa ja til å bli fast Vegas-underholder, var i 2013. Da inngikk hun en toårsavtale med totalt 50 konserter. Kontrakten ble imidlertid forlenget, og da hun gikk av scenen i desember 2017, hadde hun opptrådt nærmere 250 ganger på Planet Hollywood. I løpet av de fire årene skal hun ha tjent over én milliard kroner.

På Instagram, der hun har over 21 millioner følgere, viser Britney at hun trener mye, blant annet yoga. 24. april postet hun en video av at hun trener med vekter. Under har hennes iranskfødte kjæreste Sam Asghari (25) postet hjerte og kommentar: «Det er jenta mi, det!». De har vært et par i over to år.

