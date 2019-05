PERSONLIG: Marion Ravn synger for første gang egne låter på norsk. Foto: André Løyning

Marion Ravn om personlig låt: – Som å kaste seg utfor et stup

Lenge trodde Marion Ravn (34) at de nye låtene var altfor intime til at hun noensinne kunne synge dem for andre.

Nå har hun imidlertid servert første smakebit fra høstens album «Mellom disse 4 vegger». «Tyv» ble sluppet fredag og høstet terningkast fire fra VGs anmelder – som mener Ravn med dette «finner seg sjæl».

– En del av meg hadde ikke lyst til å skrive sanger om den tiden jeg gikk gjennom, så jeg prøvde å legge litt lokk på det først. Jeg innså likevel at det var kunstnerisk umulig. Som låtskriver må jeg formidle det som inspirerer meg. Nå føler jeg at jeg har fått mange ting litt på avstand. Det er lettere å dele nå når jeg har det bra. Jeg er klar for å vise frem disse sangene, sier Ravn til VG.

Livet snudd opp ned

Det var i 2015 – etter bruddet med ektemannen Andreas Ygre Wiig (38) – at de nye låtene tok form. For første gang følte Ravn behov for å skrive på norsk.

– Mine låter er alltid personlige. Når det i tillegg er på norsk, så føles det veldig ærlig og nakent. Jeg kan ikke gjemme meg bak noen klisjeer. Derfor er det mye følelser rundt det å komme ut med denne musikken nå.

Ravn er imidlertid nøye med å presisere at det ikke er snakk om et skilsmissealbum.

– Folk kaller det jo ofte det, når det kommer en plate sånn i etterkant. Låtene handler om alle de nesten fire årene som har gått. Men ja, det er veldig personlige tekster.

I pressemeldingen rundt låtslippet sier Ravn at «Tyv» var den første brikken som gjorde at alle de andre låtene på albumet ble til. Hun forklarer at denne sangen startet en dominoeffekt og gjorde at alt hun hadde bygget opp, raste ned.

«Derfor er det også en veldig sår låt som jeg lenge følte bare hørte til innenfor husets fire vegger», skriver hun.

«Livet mitt hadde blitt snudd opp ned, og jeg sto på bar bakke. Nå i ettertid ser jeg at låtskrivingen virkelig hjalp meg i denne prosessen», heter det videre.

– «Tyv» gir inntrykk av å handle om et oppgjør med noen som tar noe som tilhører deg?

– Det er jo én tolkning av sangen. Jeg liker å si at den handler om noe eller noen som invaderer livet ditt. En fetter av meg hørte den og følte at den handler om en sinnsstemning. Det kan også være en angst som har tatt over den personen. Ønsket mitt er at lytterne skal gjøre sine egne tolkninger og skape sine egne bilder.

Ny samboer

Det kommende albumet inneholder også låter om det å reise seg igjen og gå videre. Ravn har de siste to årene hatt «hemmelig» kjæreste, og de har flyttet sammen.

– Så alle låtene er ikke like mørke, forsikrer hun.

Grunnen til at hun ikke har flagget det nye kjærlighetsforholdet, er at han ikke ønsker å figurerer i mediene, forklarer popstjernen.

– Det diskutere så mye om hvorvidt man bør la være og legge ut bilder av barn i sosiale medier til de selv er gamle nok til å bestemme hva de ønsker. Når en voksen mann sier at han ikke ønsker det, så må man respektere det. Han sier han vil være i fred og ikke være en del av denne siden ved jobben min.

SPELLEMANNPRISEN: Marion Ravn på rød løper i 2017. Hun tar aldri med sin nye kjæreste på kjendisfest. Foto: Kyrre Lien, VG

Ravn benekter at samboeren er hemmelig i den forstand.

– Selv kunne jeg godt lagt ut et bilde på Instagram, men da vet jeg at det blir mye oppmerksomhet. Han er ikke musiker og har ikke et kjent navn.

– Men er det ikke krevende å styre unna offentligheten?

– Nei, vi lever som normalt og har gode venner og familie rundt oss som viser forståelse. Og jeg trenger jo ikke å ta ham med på rød løper, smiler hun.

– Ser du for deg at du kan komme til å gifte deg igjen?

– Nei, det vet jeg ikke. Vi får se hva som skjer. Jeg har ikke tatt stilling til det.

Nervepirrende

Det er over fire år siden sist Ravn ga ut musikk, «Scandal Vol 1» i 2014 og «Scandal Vol. II» i 2015. Hun innrømmer at hun er nervøs for mottagelsen.

– Alt man kan gjøre, er selv å stå inne for det man har laget, men jeg er alltid ganske nervevrak på dager som denne. Det kjennes som å kaste seg utfor et stup. Da er det spennende å se hvor man lander, sier Ravn.

Ravn mener VGs anmelder treffer når han må mener at hun har funnet seg selv.

– Jeg føler jo at jeg har det, både som artist og menneske. Jeg har kommet til et sted i livet der jeg vet hvem jeg vil være og hvordan jeg vil ha det. Og jeg har funnet tilbake til gleden ved å sitte for meg selv og skrive sanger. Det er deilig å ha roen og ikke jage etter en hit, sier 34-åringen.

20 år har gått siden Ravn som 14-åring tok Norge og utlandet med storm sammen med eksmakker Marit Larsen (35). Som duoen M2M turnerte de verden rundt. De siste ti årene har basen vært hjemme i Oslo.

– Selv om det var gøy og fantastisk å besøke så mange land, så er det deilig å kunne holde en konsert og ta trikken hjem og sove i egen seng, ler Ravn.

– Jeg er blitt glad i hverdagene, det var ikke så mye av det før.

Publisert: 10.05.19 kl. 11:19