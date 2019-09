Regissør Vibeke Idsøe, Mette-Marit, Sissiel Kyrkjebø og Solveig Slettahjell på vei til kirken.

Anne Grete Preus bisatt: – Trist for hele Norge

Artisten ble bisatt i Uranienborg kirke i Oslo torsdag. Både kongelige og ministre møtte opp for å ta farvel.

Kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande var blant gjestene i bisettelsen. Også kronprinsesse Mette-Marit møtte opp, sammen med Sissel Kyrkjebø og Solveig Slettahjell.

BISETTELSE: Uranienborg kirke i Oslo. Foto: Terje Bringedal, VG

Maria Mena fremførte «Ro meg over» under seremonien.

– Det føles godt å kunne gjøre noe. Hun har vært viktig for meg, som kvinnelig forbilde, låtskriver og som menneske. Hun har vært del av min utvidede familie, sier hun og legger til:

– I dag er en fryktelig trist dag!

– En fattigere musikknasjon uten henne

Benedicte Adrian betegnet Preus som «en av de fineste kollegene hun hadde».

– Hun har inspirert meg masse. Hun kommer til å bli husket som ærlig og sterk, en som turte å være svak. Med en gang man traff henne følte man seg inkludert og sett, sier Adrian.

AVSKJED: Anne Grete Preus, her avbildet i 2013. Foto: Terje Bringedal, VG

Tidligere kulturminiter Åse Kleveland fortalte at hun hadde klump i halsen i dag.

– Det hun har gjort, er det ingen andre som har gjort. Jeg har fulgt henne siden vi var tenåringer. Anne Grete var klok, intellektuell, rocka, sterk og hadde masse integritet

Også Kaia Huuse kom for å ta en siste avskjed:

– Jeg kjente henne ganske godt, hun var en av mine nærmeste naboer, og jeg snakket med henne siste gang tidlig i sommer. Hun fremstod ikke så syk da. Vi blir en fattigere musikknasjon uten henne. Det er trist for hele Norge, sier hun til VG.

Presten brast i gråt

Trygve Seim innledet bisettelsen med saksofonspill før et stort kor sang «O bli hos meg».

HEDRET: Anne Grete Preus var avbildet i smilende live bak kisten. Foto: Heiko Junge/ Scanpix

Bak kisten stod et stort bilde av Preus i sitt ess: På scenen, med gitaren, fremoverlent og glisende mot publikum. Salmen ble fremført med stort trøkk fra Oranienborg vokalensemble, organist Bjørn Kleppe og saksofonist Trygve Seim

– Dette er en tung dag i Briskeby. Hun har satt dype spor i oss, og i vår tid, sier prest Jan Oskar Utnem som forretter ved bisettelsen.

Presten ga en takk til Rikshospitalet, for å ha gitt Preus «enestående omsorg» den siste tiden.

– Anne Grete var et privat menneske, men også allemannseie. Derfor er det fint at vi kan være her alle sammen. Hun ville ha takket alle som er her, for vi er en del av hennes store fellesskap, sier Utnem og blir tydelig beveget.

Han brøt ut i gråt og måtte hente seg inn før han fortsatte.

En ansatt i kirken forteller VG at Preus og presten var gode venner. Presten forteller om en samtale han hadde med Preus i sommer, hvor han spurte henne om hun trodde hun ville komme tilbake til artistlivet.

«Jeg skal ikke tilbake. Jeg skal videre», skal Preus ha svart da











HALL OPF FAME: Anne Grete Preus, Lillebjørn Nilsen og Nora Brockstedt offisielt innlemmes i Hall of Fame under en seremoni på Clarion hotel i Trondheim i august 2013.

Manager Rune Lem fremhevet Preus’ humor:

– Hun var veldig morsom og omtenksom. Hun var krevende, men krevde alltid mer av seg selv enn dem rundt seg. Hadde hun vært her i dag hadde hun insistert på å fortelle noe morsomt. Tøysekopp og tullebukk var de sterkeste skjellsordene hun brukte, sier han.

Lem beskrev sommeren som vanskelig, og fortalte at de skjønte at det kunne gå mot slutten da de måtte avlyse konserter. Han fortalte at Preus’ bror var sammen med henne på sykehuset hver dag de siste månedene.

– Til å stave så dårlig, skrev du grensesprengende godt, sier Terje Pedersen, som jobbet med Preus i mange år på plateselskapet Warner, og legger til at hun aldri la skjul på dysleksien sin.

– Hjertet mitt blør, sier han.

Kulturministeren

Kulturminister Trine Skei Grande uttrykte sin dypeste medfølelse på vegne av regjeringen.

– Hun har formet og satt ord på følelsene til flere generasjoner, sier Grande, som også roser Preus for å ha vært en banebryter både mellom sjangre og for kvinner.

– Takk for at du tok oss opp i det høye tårnet!

Herborg Kråkevik sang så Preus’ «Alt det som skinner».

Maja Nicoline Preus, Agnes Kråkevik Hvam og Sara Borén fremførte tekst under bisettelsen.

Var syk lenge

Det var natt til 25. august den folkekjære artisten gikk bort. Da hadde Preus lenge vært syk.

I høst skulle Preus på turné med forestillingen «Bjørneboe & jeg», men alle konsertene ble avlyst som følge av sykdom.

Hun vant fire Spellemannspriser: Tre for albumet «Millimeter» som kom i 1994. Det solgte 75.000 eksemplarer.

I 2014 fikk Preus Spellemanns hederspris. Året før ble hun innlemmet i Rockheim Hall of Fame sammen med Lillebjørn Nilsen og Nora Brockstedt.

